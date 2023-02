Un Novara cuore e cervello vince in rimonta a Vicenza, siamo alla definitiva svolta?

Il Novara espugna il Menti, recuperando lo svantaggio arrivato alla mezzora del primo tempo, praticamente al primo tiro in porta. Nella ripresa un Novara ordinato, motivato e concreto, pareggia con Masini e mette la freccia con Rocca.

La Partita

Cambiano allenatori, dirigenti ed anche i giocatori, ma i vizi di questo Novara restano gli stessi. Succede così che in un primo tempo equilibrato e senza sussulti, al primo vero tiro in porta, gli avversari trovino facilmente quel vantaggio che di norma indirizza le partite.

E’ andata così anche al Menti, dopo mezzora in cui i ragazzi di Marchionni non avevano fatto molto meno dei biancorossi, ma devono comunque masticare amaro per il vantaggio di Rolfini, giocatore graziato dall’arbitro per una netta gomitata sui denti di Illanes, graziato da un semplice giallo dal direttore di gara.

Scambio di mosse offensive ad inizio ripresa, con Marchionni che inserisce Galuppini per un impalpabile Spalluto, mentre mister Modesto lancia il nuovo acquisto Della Morte, reduce dal derby contro gli azzurri e prelevato proprio dalla Pro Vercelli.

Ed in effetti il Novara comincia con un altro piglio, così già al 50′, una punizione di Ranieri ribattuta al limite, trova la coordinazione di Masini che col destro infila l’angolo basso di sinistra con un gran destro radente il primo palo, che regala l’1-1.

Confortata dal risultato, la squadra di Marchionni gioca sicuramente meglio. Ben posizionati e concentrati, gli azzurri non solo concedono poco ai vicentini, ma riescono anche a ripartire con ordine,

Quando tutto sembra mettersi in positivo, arriva la tegola Ariaudo, che al 70′ deve lasciare a Bonaccorsi per problemi muscolari. Davvero un cambio pesante, perchè l’ex Juve era stato fra i migliori, registrando con puntualità tutto il settore difensivo.

Gli azzurri non si demoralizzano e finalmente al 77′ uno dei molti contropiedi potenziali, diventa letale. E’ Michele Rocca che indovina l’inserimento e si presenta davanti a Confente, che batte con un destro a giro misuratissimo: Vicenza 1 Novara 2.

Marchionni prova a prevenire il presumibile finale orgoglioso dei vicentini, inserendo i polmoni freschi di Di Munno e Marginean, in luogo di Calcagni e Ranieri.

Siamo all’87’, a voler pensare male, il minuto in cui si è perso il derby, la curva biancorossa per lo più rassegnata, semmai leva qualche fischio di protesta, cosa può andar male questa volta?

Gli azzurri si difendono anche con ordine e senza affanno anche nei 4 minuti recupero, portando a casa un successo più che legittimo, costruito con volontà e sagacia.

Forse anche le valutazioni sul derby, in certi casi estremamente severi, vanno rivisti alla luce di una prestazione che fino all’espulsione di Ciancio era sembrata più che positiva e andrebbe quindi sommata alla buona prova di Vicenza.

La Cronaca

1′ Vuthaj si libera al limite e prova subito il destro. Palla centrale controllata da Confente.

3′ Replica in fotocopia sul fronte opposto dell’ex Stoppa, assorbe in presa bassa Pissardo.

7′ Azione insistita degli azzurri, con conclusa a lato di poco da Calcagni fuori di pochissimo, dopo il bell’appoggio dietro di Vuthaj.

10′ Si ferma Pissardo per un guaio muscolare e dopo due minuti d’incertezze, arriva il cambio con Desjardins.

21′ Traversone basso di Calcagni che per poco non raggiunge Vuthaj davanti alla porta.

24′ Episodio da moviola quando Rolfini alza nettamente il gomito sul volto di Illanes, ma per il signor Bogdan Nicolae Sfira è solamente giallo.

30′ Greco mette sul primo palo un pallone radente sul quale Rolfini va d’esterno destro beffando Desjardins, per l’improvviso vantaggio dei veneti.

32′ Immediata replica azzurra, con l’ottima azione a destra di Rocca che tocca dietro per Vuthaj, il quale trova attento nella presa a terra Confente.

45′ Vuthaj prende spazio e calcia bene di sinistro, palla deviata fortuitamente in corner dalla schiena di un difensore.

46′ E Galuppini mette subito i brividi con un sinistro dai 30 metri che esce di un niente.

50′ Pareggio azzurro con Masini, che riprende una respinta corta dopo una punizione ed indovina il pertugio giusto dal limite con un gran destro radente a fil di palo.

53′ Rolfini si coordina al limite prova il sinistro a giro, ma non inquadra lo specchio.

65′ Transizione azzurra che libera sui 20 metri Galuppini, ancora un sinistro velenoso che rimbalza davanti a Confente, bravissimo a deviare lateralmente.

70′ Si ferma Ariaudo per guai muscolari, entra Samuele Bonaccorsi. Un’autetica tegola, per uno dei migliori in campo.

72′ Masini calcia d’esterno destro dal limite, facile per Confente.

77′ Contropiede bruciante degli azzurri, con Rocca che s’infila in buoco centrale, arriva davanti a Confente e lo supera con un delizioso destro parabolato.

82′ Arrivano polmoni freschi in casa azzurra, con Calcagni e Ranieri che lasciano il posto a Di Munno e Marginean.

85′ Galuppini infila per Vuthaj davanti al portiere, visibilmente trattenuto dal difensore. L’albanese prova a resistere e fa male, perchè il pallone passa ed il rigore non arriva.

La Formazione

Bomber Vuthaj dal primo minuto al posto di Galuppini a fianco di Spalluto; Ranieri a fianco di Rocca nella regia; Calcagni esterno basso a sostituire lo squalificato Ciancio. Sono queste le principali novità dell’undici titolare che al Menti proverà a fermare il Vicenza.

Il Tabellino

L.R. VICENZA : 98 Confente, 2 Valietti, 5 Bellich, 6 Zonta (C) (46′ 99 Della Morte), 7 Dalmonte, 11 Rolfini (66′ 88 Oviszach), 15 Greco, 23 Cappelletti (VC)(66′ 9 Ferrari) , 27 Stoppa (76′ 10 Giacomelli), 73 Sandon, 77 Cavion

A disposizione: 1 Brzan, 22 Iacobucci, 18 Mion, 19 Begic, 20 Jimenez, 33 Vescovi, 76 Borsato

Allenatore: Francesco Modesto



NOVARA: 1 Pissardo (10′ 22 Desjardins), 3 Urso, 6 Masini, 8 Rocca (VC), 9 Vuthaj, 18 Spalluto (46′ 14 Galuppini), 21 Ranieri (86′ 4 Di Munno), 29 Benalouane (C), 30 Calcagni (82′ 10 Marginean), 42 Illanes, 51 Ariaudo (70′ 5 Bonaccorsi)

A disposizione: 12 Menegaldo, 7 Tentoni, 13 Carillo, 19 Gonzalez, 25 Scariano

Allenatore: Marco Marchionni



Arbitro: Sig. Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Assistenti: Sigg. Markiyan Voytyuk di Ancona e Glauco Zanellati di Seregno

Quarto Ufficiale: Sig. Gioele Iacobellis di Pisa



Marcatori: 30′ Rolfini (V), 50′ Masini (N), 77′ Rocca (N)

Ammonizioni: 14′ Zonta (V), 24′ Rolfini (V) 27′ Illanes (N), 36′ Benalouane (N), 85′ Desjardins (N), 90′ Galuppini (N)

Espulsioni:

Calcio d’angolo: Vicenza 5 – Novara 2

Recupero: pt 3′ – st 4′