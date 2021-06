Uomo volato dal 3º piano: non è stata una lite di coppia, arrestato un gambiano per tentato omicidio e sequestro

Uomo volato dal terzo piano: non è stata una lite di coppia, arrestato un gambiano per tentato omicidio e sequestro

La Polizia di Vercelli ha ricostruiti i fatti avvenuti all’alba in via Gioberti angolo via Foa. La nottata con alcool e droghe di due coppie, si è conclusa con la lite fra i due uomini, uno dei quali ferito gravemente dopo il volo da una finestra.

Con un’indagine lampo, la Questura di Vercelli pare aver fatto chiarezza sulla lite scoppiata all’alba in un appartamento di via Gioberti angolo via Foa, e sul successivo volo dalla finestra di un cittadino straniero, poi ricoverato all’ospedale Sant’Andrea.

Quando poco prima delle 5, la Polizia è riuscita ad entrare nell’appartamento, dopo le segnalazione del vicinato, era presente una 26enne italiana, che presentava diverse ferite da taglio, in evidente stato confusionale; ma al contrario di quanto desunto inizialmente, non si è trattato di una lite di coppia.

Nell’appartamento infatti, era presente anche un altro uomo di origine gambiana, mentre un’altra giovane donna aveva lasciato l’abitazione, prima dell’arrivo degli agenti.

I quattro si erano intrattenuti tutta la notte, consumando alcolici e sostanze stupefacenti, fino a quando il gambiano, non ha cominciato a dare in escandescenza.

E’ cominciata una violenta lite con il ragazzo della 26enne, che nel cercare di separare i contendenti, è stata ferita con un coltello, con il quale il gambiano ha minacciato i presenti, trattenendoli nell’appartamento chiuso a chiave.

Quando la colluttazione si è spostata vicino alla finestra, per circostanze ancora da appurare, il fidanzato della ragazza italiana (di origine senegalese, regolare sul territorio italiano) è volato dal terzo piano, riportando un quadro clinico grave, dovuto ai politraumi subiti.

Una volta sfondata la porta, gli agenti della squadra mobile vercellese, hanno trovato l’appartamento in completo disordine ed in precarie condizioni sanitarie, con l’uomo di origini gambiane, ancora in evidente stato di agitazione, a causa dell’assunzione di stupefacente. Nel ricostruire i fatti, la Polizia ha quindi arrestato il violento, per i reati di tentato omicidio e sequestro di persona.

Fonte Questura Vercelli