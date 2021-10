Vendeva orologi contraffatti griffati, multato e denunciato a Sant’Agabio

La Polizia Locale ha “pescato” il truffatore appositamente venuto a Novara dalla Campania, multandolo per oltre 5000 euro.

Un venditore abusivo di origini campane è stato denunciato a piede libero e sanzionato dalla Polizia Locale di Novara, a seguito di un servizio di controllo predisposto dal locale Comando, nelle zone particolarmente sensibili della città, mediante l’impiego di tre pattuglie.

L’uomo è stato sorpreso in zona Sant’Agabio mentre cercava di vendere orologi falsi, griffati con i loghi contraffati di una nota marca.

La merce è stata trovata all’interno di appositi cofanetti, corredati da QR CODE. Il malfattore, giunto in città appositamente per svolgere l’attività di vendita illecita, è stato sanzionato con una multa di 5164 euro, per la vendita senza autorizzazione e denunciato a piede libero per il possesso e la vendita di merce contraffatta che è stata ovviamente sequestrata.