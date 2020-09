1° giorno di scuola: 113 tamponi agli studenti piemontesi, 21 a Novara. I dati degli Hot Spot sanitari scolastici

Nel primo giorno di scuola in Piemonte, sono stati 113 gli studenti che hanno usufruito dei ventinove hot spot pediatrici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di Coronavirus Covid-19, grazie al lavoro di 76 mila operatori.

Sul totale di una popolazione scolastica regionale pari a 613 mila allievi, per essere il primo test di massa, parliamo di numeri decisamente incoraggianti.

Per alcune Asl, il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test.

A Novara sono stati 21 gli studenti che hanno fatto il tampone laringo faringeo, con l’esito del test che è ancora in fase di completamento. Nelle prossime ore si capirà se ci saranno delle positività e come eventualmente l’organizzazione scolastica metterà in pratica i protocolli previsti.

Ecco il dettaglio degli accessi agli Hot Spot Scolastici:

Asl Città di Torino 5; AO Mauriziano 10, Presidio Regina Margherita 2; TO4 27; TO5 34; Vercelli 1; Novara 21; Verbano Cusio Ossola2, Cuneo 1; Ospedale Infantile Cesare Arrigo 9