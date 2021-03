Accordo Comune Novara-Enel X Mobility, per la posa di 15 colonnine di ricarica elettrica in città

Dopo l’approvazione in Giunta, l’Amminsitrazione Canelli realizzerà in città, 15 nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. La mappa dei nuovi posizionamenti.

Dopo l’approvazione in Giunta avvenuta questa mattina (martedì 30 marzo), l’Amminsitrazione Canelli realizzerà prossimamente in città, 15 nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Nella delibera, si formalizza il prossimo accordo fra il Comune di Novara, ed Enel X Mobility, per il posizionamento delle centraline e per definire i rispettivi compiti.

“Anche nella nostra città – spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Novara, Luca Piantanida – il numero dei veicoli elettrici sta notevolmente crescendo. L’accordo con Enel X darà una spinta ulteriore alla loro diffusione agevolando la ricarica delle vetture con un incremento notevole del numero di colonnine. La mappa comprende infatti punti dislocati in tutta la città e le periferie, per dare la possibilità ai cittadini di trovare un punto di ricarica vicino alla propria residenza”.



Questa le zone dove verranno posizionate le colonnine per la ricarica elettrica:

– via Pajetta

– piazzale Mornese

– via Sartorio

– viale Curtatone

– via Sant’Adalgiso

– via Collodi

– via Barozzi (2)

– largo Donegani

– via Pernati

– corso Risorgimento

– via Pietro Generali

– via Abbadia

– via Vignale

– piazzale Villaggio Dalmazia

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara