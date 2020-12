Ai Mercati di Campagna Amica, la solidarietà verso chi ha bisogno, con la spesa contadina “sospesa”

A Bellinzago questa mattina, nel week-end a Trecate e Novara, continuano i Mercati di Campagna Amica nelle province di Novara e Vco, anche nel segno della solidarietà verso le famiglie in difficoltà.

Un aiuto per le famiglie del territorio che stanno vivendo un momento difficile. Chi è passato al Mercato di Campagna Amica di Bellinzago di questa mattina ha potuto contribuire alla “spesa sospesa del contadino” per le famiglie in difficoltà. Anche i produttori delle province di Novara e del Vco, infatti, aderiscono all’iniziativa che Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra stanno portando avanti da alcuni anni, e che in questi giorni prima del Natale sta avendo un momento di mobilitazione speciale degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia.

Questa mattina a Bellinzago, il prossimo weekend in Piazza Cavour a Trecate (sabato 19 dicembre) e in Largo Leonardi a Novara (domenica 20 dicembre). Proseguono la loro attività sulle piazze della provincia di Novara e del VCO, i Mercati di Campagna Amica, che anche a Bellinzago hanno visto i cittadini avvicinatisi ai banchi, di contribuire all’iniziativa di solidarietà sull’usanza del “caffè sospeso”, scegliendo di comprare per se, ma anche di lasciare in dono cibo e bevande alle famiglie più bisognose, come quando i campani passano al al bar lasciando un caffè pagato per il cliente che verrà dopo. In questo caso però parliamo di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari made in Italy, di qualità e a km zero.

“Ancora una volta i nostri agricoltori si mobilitano per un’iniziativa di solidarietà – ha commentato Sara Baudo, presidente di Coldiretti Novara – Vco dopo le donazioni del periodo di lockdown e le consegne a domicilio, e non finiremo mai di ringraziarli, come ringraziamo la Caritas di Novara che ci permetterà di portare i prodotti nelle case della provincia e tutti coloro che vorranno partecipare acquistando un prodotto e lasciandolo in donazione. Si tratta degli ultimi mercati prima del Natale e raccogliere prodotti per una spesa speciale proprio in questi giorni ha un significato particolare di speranza, di dono e di solidarietà. Chiediamo a tutti i cittadini di aderire come possono: ogni piccolo acquisto aiuta a riempire la tavola”.