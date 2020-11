Al mercato in sicurezza o consegna a casa: Coldiretti Novara-Vco rilancia “Campagna Amica”

I mercati di Campagna Amica con i produttori delle province di Novara e Vco sono a Bellinzago, Galliate, Trecate e Novara. Ecco orari e luoghi precisi dove trovare i prodotti del territorio. Per chi ha necessità, c’è la consegna a domicilio.

La campagna non si ferma: anche nel periodo di “Lockdown” della nostra regione sarà possibile trovare ancora, i prodotti a km zero del nostro territorio. “Prima di tutto ci sono i mercati di Campagna Amica, che sono confermati – spiega Sara Baudo, presidente di Coldiretti Novara-Vco – Ricordiamo a tutti che si tratta di mercati di prodotti alimentari, quindi è possibile, nel rispetto delle ultime disposizioni, recarsi a fare la spesa. Si svolgono all’aperto, distanziati, e i nostri produttori prestano attenzione al pieno rispetto delle norme anti Covid. Un’occasione per fare un’ottima spesa di prodotti di qualità a km zero e per sostenere le aziende del nostro territorio”.

I mercati di Campagna Amica con i produttori delle province di Novara e del Vco sono a Bellinzago in Piazza Martiri della Libertà il primo e il terzo mercoledì del mese; a Galliate in via Bianca di Caravaggio il primo e terzo venerdi del mese; a Trecate in Piazza Cavour il primo e terzo sabato del mese e a Novara in Largo Leonardi la prima e terza domenica del mese.

Per coloro che non possono venire ai mercati o recarsi presso i punti vendita aziendali, i produttori di Campagna Amica delle province di Novara e del Vco si mettono nuovamente a disposizione dei consumatori per la consegna dei propri prodotti a domicilio: dalla carne ai salumi, dagli ortaggi alla frutta, dai formaggi al riso, al vino e al miele, sono moltissime le produzioni locali che possono essere ordinate e acquistate direttamente dagli agricoltori.

“Anche questa volta i nostri produttori si rimboccano le maniche per fornire un servizio utile per la comunità e anche per poter continuare a lavorare – precisa la Baudo – Scegliere di acquistare dagli agricoltori del territorio significa avere in tavola prodotti freschi, genuini e a chilometro zero senza muoversi da casa, sostenendo i nostri imprenditori che continuano, tra mille difficoltà, a cercare di lavorare pur avendo anch’essi subìto una diminuzione dei guadagni con la riduzione dei consumi e gli stop ai ristoranti”.

Seguendo scrupolosamente le norme sanitarie in atto, i produttori di Campagna Amica si stanno nuovamente attivando su tutto il territorio per le consegne. Sul sito di Coldiretti Novara – Vco è possibile trovare tutte le informazioni per la spesa a domicilio con le aziende che aderiscono ed i loro riferimenti per poterle contattare.

Per essere aggiornati in tempo reale su modifiche e/o integrazioni consultate sito e pagine social di Campagna Amica Piemonte Orientale.