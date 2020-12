Anche Novara partecipa al “vaccine day”. Il programma della mattinata al Maggiore ed al De Pagave

Sono 9750 le prime dosi disponibili in Italia, per la prima simbolica giornata che avvia la campagna vaccinale in tutta l’UE. In Piemonte destinate 910 dosi. A Novara previsto l’arrivo di 90 vaccini verso le 10. Le prime somministrazioni al personale sanitario selezionato per 11.30 , poi toccherà al De Pagave.

Dopo aver ottenuto l’ok da Ema e Aifa, il vaccino anti covid sviluppato e prodotto da Pfizer/BioNtech, può cominciare ad essere somministrato in tutto il territorio dell’UE, che per questo ha voluto organizzare per oggi 27 dicembre 2020, un’apposita giornata che da l’avvio alla campagna di vaccinazione.

In Italia oggi verranno iniettate le prime 9.750 dosi, il Piemonte ne avrà disponibili 910, tutte destinate agli operatori del servizio sanitario regionale ed ospiti e personale delle Rsa.

Anche Novara partecia al “vaccine day” che alle ore 10 all’ingresso di della famracia ospedaliera del Maggiore in largo Bellini, dovrebbe ricevere la consegna.

Dalle 11.30 l’inizio delle vaccinazione alle 90 persone selezionate. Nel seminterrato del padiglione G sono state previste 4 postazioni dove saranno somministrati i vaccini, ognuna con un medico e un infermiere incaricato. I ‘vaccinandi’ saranno scaglionati ogni quarto d’ora e sono stati così suddivisi, secondo le indicazioni della Regione: 25 medici, 39 infermieri, 10 Oss, 4 amministrativi, 12 tra tecnici, specializzandi, rappresentanti delle ditte esterne.

Più tardi alla RSA De Pagave, si procederà a completare la prima simbolica giornata di avvio della campagna, con il resto dei vaccini.

Sarà presente l’assessore alla Ricerca Covid della Regione Piemonte Matteo Marnati, con il sindaco di Novara Alessandro Canelli, il coordinatore Covid dell’Assessorato regionale alla Sanità Gianfranco Zulian, il direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore Mario Minola, la direttrice dell’Asl Arabella Fontana e il presidente dell’Ordine dei medici di Novara Federico d’Andrea.