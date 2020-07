Aperitivo e cena in centro, all’aperto e in piena sicurezza. Torna “Chef sotto le stelle”

Venerdì 10 e sabato 11 luglio, torna l’appuntamento con “Chef sotto le stelle” promosso da Fipe Confcommercio, con aperitivi e cene presso i caratteristici dehors di tredici locali del centro storico.

Novara ha voglia di tornare a respirare aria di convivialità familiare in piena sicurezza, con spazi e distanziamento garantiti. Per coniugare sapori e gusti dell’estate, con una passeggiata in città in serenità e senza stress, torna l’appuntamento con “Chef sotto le stelle”, iniziativa promossa da Fipe Confcommercio, che da otto anni vede protagonisti locali novaresi che propongono piatti e menu speciali in alcune serate estive.

Il tutto all’innsegna della semplicità della proposta e con una novità in questa strana estate 2020: la possibilità di partecipare anche per i locali che sono fuori dal centro storico ma muniti di spazi all’aperto con dehors.

“Ci è sembrata una buona idea consentire anche ai locali che hanno l’attività in aree non centrali di partecipare all’iniziativa -dicono Francesco Liguori e Mattia Tosi, rappresentanti di FIPE Novara-. Una scelta diversa rispetto al consueto con l’obiettivo di creare occasioni di lavoro dopo la prolungata chiusura e le tante difficoltà lavorative di questi mesi. Consideriamo queste due prime serate una prova generale e contiamo su una partecipazione allargata per i prossimi appuntamenti di luglio e settembre. Invitiamo quindi i colleghi a contattare l’Associazione”.

“Come sempre -aggiunge Claudio Zuin, presidente provinciale di Fipe Confcommercio- abbiamo lasciato via libera alla fantasia: ogni locale propone uno/due piatti o un intero menu a prezzo fisso. I clienti possono scegliere la proposta della serata oppure optare per il menu alla carta, sempre presente. Un’iniziativa semplice che da sempre incontra i favori del pubblico e siamo convinti che anche quest’anno sarà apprezzata dai novaresi, che troveranno ovviamente nei locali il massimo rispetto delle norme di prevenzione”. Gli appuntamenti successivi sono già programmati per il 18 e 19 luglio, 31 luglio/1° agosto, 11 e 12 settembre.

Consigliatissima la prenotazione, gustiamoci ora in anticipo i menu:

AR TRENTATRE’ Corso Cavallotti 11/A tel 349 3504713

Panino con porchetta, patatine fritte e bicchiere di vino 10 euro…e, come sempre, tutti i nostri piatti della cucina romana

BAR CORONA Corso Italia 46 tel 328 963 9040

Fritto di paranza 18 euro; Polpo alla Gallega 12 euro

RISTORANTE PIZZERIA CENTRO

Corso Cavallotti 9D tel 0321 623232

Troccoli al profumo d’estate 13 euro; Pulpo alla Gallega 15 euro

049 OSTERIA via Negroni 3 tel 331 4755689

Triglia e calamaro scottate su insalata romana liquida e corallo al nero, Fregola con burrata, cozze, limone e salsa al basilico, Sgombro sfumato alla soia bianca con verdure colorate. Menu completo € 38

GRAN BAR Piazza Cavour tel 0321 33370

A’ paranza (Prosecco e frittura mista di piccoli pesci dell’Adriatico) 12 euro; Insalata di polipo e gamberoni agli agrumi 12 euro; Orecchiette alle vongole 12 euro; Dolce della casa al mango o tiramisù della casa 5 euro. Menu completo di mare 3 portate, acqua, dolce, caffè 30 euro

RISTORANTE PIZZERIA A’ MARECHIARO piazza delle Erbe tel 0321 620237

Carnaroli crema di Burrata, tartare di scampi e pistacchi croccanti 13 euro, Cordon Spada con insalatina estiva ed emulsione al Lime 14 euro, Cheese cake al pistacchio 6 euro

4 TAVOLI IN SALUMERIA MORONI Via Avogadro 5 tel 388 4747093

Il maiale tranquillo…Tagliere di salumi pregiati dell’Azienda Agricola Bettella 16 euro – I 7 formaggi di Marco 14 euro

ANTICA OSTERIA AI VINI Largo Cavallazzi 4 tel 0321 34346

Antipasti: baccalà mantecato, salmone marinato in casa. Primo: risotto ai frutti di mare. dolce a scelta 25 euro

DAI MALNAT corso Torino 9/a tel 0321 164 5812

Zuppetta cozze, salmone marinato, spaghetto gamberi e bottarga, crostata ricotta cioccolato 25 euro

MAVERICK CAFFE’ Corso Risorgimento 248 tel 0321 183 0158

Paella alla valenciana, Tiramisu della casa, Sangria 20 euro

FRACANDO’ corso XXIII Marzo 383 tel 0321 407285

Aperitivo o cena? Va bene per entrambi! Tigelle e gnocco fritto con salumi, formaggi e battuto di lardo, acqua, un calice di vino oppure 1 cocktail 18 euro

PANCAFFE’ viale Giulio Cesare 148 tel 3397744538

Tagliere misto di stuzzichini con frittatina, capicollo e altre specialità calabresi, compresa bevanda a scelta 10 euro

CAFFE’ LE RISAIE Casalgiate via del Castello tel 0321 453120

Hamburger di Angus con patatine fritte 8 euro; Panino con porchetta di Ariccia 10 euro