Arrivano i saldi, ecco il decalogo anti fregature

Fra pochi giorni scatta la stagione dei saldi post-festività e Federconsumatori Novara lancia il proprio decalogo per affrontare gli acquisti preparati

Con l’arrivo dell’anno nuovo, prenderà il via la stagione dei saldi invernali e da Federconsumatori Novara arriva un prezioso decalogo per affrontare al meglio e senza delusioni, un’opportunità per fare qualche buon acquisto a buon mercato, senza per questo che le moltissime famiglie che solitamente approfittano dei saldi, ne escano penalizzate. L’Associazione Federconsumatori ribadisce che un aiuto alla ripresa dei consumi potrebbe arrivare anche da una completa liberalizzazione dei saldi o dalla presenza di un settore speciale nei punti vendita costantemente dedicato ai saldi e riassume in una decina di punti i propri consigli per avvicinarsi con fiducia ai prossimi saldi:

Verificare prima dell’avvio dei saldi il prezzo dei prodotti che interessano per potere fare gli opportuni confronti e le valutazioni sulla reale convenienza dello sconto praticato sul prodotto. Non fermarsi alla prima vetrina ma confrontare e valutare le offerte di diversi punti vendita. Diffidare da vetrine coperte da manifesti che impediscono la vista della merce o di offerte con sconti esagerati, pari o superiori al 60%. Controllare il cartellino esposto che deve obbligatoriamente riportare in maniera leggibile ed evidente sia il vecchio prezzo che quello nuovo oltre alla percentuale di sconto praticato. Il commerciante ha l’obbligo di accettare il pagamento a mezzo bancomat o carta di credito per importi superiori a 30 EU. La merce in saldo deve riguardare la stagione in corso. Prodotti differenti di precedenti stagioni debbono essere messi in vendita in maniera separata. Il cambio del prodotto acquistato non è obbligatorio da parte del commerciante, ma lasciato a sua discrezione. In ogni caso conservare sempre lo scontrino come prova di acquisto, essenziale in caso di merce fallata o non conforme. In questi ultimi casi, infatti, scatta l’obbligo di sostituzione o di restituzione della somma spesa da parte di chi vende. E’ buona norma provare in negozio i capi di abbigliamento che si intendono acquistare; non vi è obbligo in proposito ma meglio diffidare di negozi che negano la prova del capo. Acquisti on line: già in occasione delle festività si sono registrati forti incrementi delle vendite on line .In occasione dei saldi si suggerisce di leggere con attenzione tutte le informazioni fornite dai portali. Ci sono in ogni caso 14 giorni di tempo dalla consegna per esercitare il diritto al ripensamento e rendere quanto acquistato, previa verifica delle condizioni indicate dal venditore. Per i pagamenti assicurarsi della sicurezza del sistema: utilizzare connessioni protette, accertarsi che l’indirizzo web inizi con HTTPS e che compaia l’immagine del lucchetto durante la transazione.

Per ogni problema relativo a prezzi, cartellini scorretti o altro è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale o agli Uffici comunali competenti per il commercio.