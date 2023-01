Basket College Novara comincia bene il 2023, con Lettera 22 Ivrea finisce 84-56

La netta vittoria biancoblù che apre il nuovo anno, proprio contro gli avversari che li avevano battuti ai play-out la scorsa stagione, dimostra i grandi passi in avanti compiuti dalla società novarese.

Comincia bene il 2023 per Basket College Novara, che sul parquet del Pala Sartorio, trova vittoria e prestazione più che convincenti, superando nettamente Lettera 22 Ivrea per 84-56.

Sembra trascorsa un’era geologica dalla sconfitta ai playout ad opera proprio degli eporediesi, quando Lettera 22 Ivrea aveva portato Novara sull’orlo del baratro della retrocessione in serie D. E invece in pochi mesi, la società novarese, ha davvero saputo fare grandi passi in avanti, riorganizzando la società e costruendo i presupposti per un solido futuro, puntando soprattutto sui propri giovani cestistiti.

La Partita

I ragazzi di coach Tarlao trovano subito il feeling con il canestro portandosi in vantaggio 13-2. La difesa non è delle migliori ma gli ospiti non sono particolarmente precisi al tiro e dopo 10 minuti il vantaggio è già ampio: 25-9

Secondo periodo in cui i Novaresi non brillano e tendono a giocare poco di squadra, così Ivrea ricuce lo svantaggio fino al -12 prima che i padroni di casa, con 3 buone difese, riescano a tornare in totale controllo della partita con il buzzer beater a fil di sirena di Hyka che fissa sul 42-24 il risultato dell’intervallo.

Terzo quarto che inizia di nuovo con un 10-0 per College Novara che sostanzialmente manda in onda i titoli di coda della partita che si chiude senza particolari colpi di scena sul punteggio di 84-56.

Nell’ultimo quarto College trova terreno fertile per fornire esperienza a tutti i giovani del roster ed arriva a schierare insieme in campo un quintetto formato da tre Collegiali classe 2005, un 2004 ed un 2003 che peraltro hanno saputo non esser da meno dei quintetti precedenti.

Buona nel complesso la prestazione nonostante qualche assenza, quella di McAdoo su tutte, rientrato dagli USA dove ha trascorso le vacanze di Natale e non ancora recuperato appieno nella sua miglior forma.

Per il resto ampie rotazioni per tutti gli effettivi, utilissimi per dare fiducia nell’approssimarsi del difficile mese di gennaio, fitto di impegni sia per la prima squadra che per le giovanili Under 19 e 17.

Prossimo appuntamento venerdì 13 gennaio ore 21, sul campo di Biella Next.

Il Tabellino

Basket College Novara Vs Lettera 22 Ivrea 84-56 (25-9 17-15 22-13 20-19)

Basket College Novara: Nicolini 20, Hyka 16, Gasparini 13, Ruffa 10, Brustia 8, Giromini 7, Pagani 3, Cortese 2, Montalbetti 2, Mandelli 2, Apostolo 1, Agosta. Allenatore Tarlao

La Classifica del Girone B di Serie C Silver dopo la 3ª Giornata di Ritorno:

5 Pari Torino 20

SC Borgomanero 20

Grugliasco Dragons 18

Amici S.Mauro T.se 18

Reba Bk Torino 16

BK College Novara 10

Biella Next 06

Don Bosco Rivoli 04

Lettera 22 Ivrea 04

BC Vercelli Rices 02

Fonte Ufficio Stampa Basket College Novara