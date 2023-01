Novara può solo tenere il campo: Vakifbank Istanbul è troppo forte e passa al Pala Igor in tre set

Le turche fanno un altro sport, con le ex Daalderop (11 punti e premio di MVP) ed Egonu, a trascinare la super potenza ospite al pieno controllo del match.

Novara lotta, ma contro le campionesse d’Europa del Vakifbank Istanbul poteva fare non molto di più, giusto qualche errore di meno. Le turche la spuntano dopo tre set combattuti, con le ex Daalderop (11 punti e premio di MVP) ed Egonu a trascinare la super potenza ospite. Da parte Igor, non bastano i 21 punti di Karakurt, miglior realizzatrice delle sue.

Il match contro Vakifbank Istanbul è stata la 50ª partita delle azzurre in #CLVolleyW, un traguardo importante nella storia del volley femminile novarese, che ha visto la sua prima partecipazione nella massima competizione europea nell’ottobre del 2015.

La Partita

Azzurre in campo con Karakurt opposta a Battistoni, Chirichella e Danesi centrali, Bosetti e Carcaces schiacciatrici e Fersino libero; Vakifbank con Egonu in diagonale alla regista Ozbay, Gunes e Ogbogu al centro, Gabi e Daalderop in banda e Aykac libero.

Due ace di Gabi valgono il primo break (0-3) e dopo un errore in attacco (1-6) Novara si scuote, rientrando di prepotenza sul turno in battuta di Karakurt, che firma l’ace del 5-7. Carcaces (6-8) e Bosetti (7-9) mantengono le distanze, Gunes in primo tempo prova a scappare (8-12) e al muro di Chirichella (11-13) risponde Daalderop in maniout, per l’11-16, mentre Lavarini ferma due volte il gioco. Il capitano azzurro trova l’ace del 16-18, Gabi manda out il 17-18 ma un muro su Danesi rilancia le ospiti (17-21) che poco dopo arrivano al set ball con Daalderop, a segno in maniout (20-24); al secondo tentativo chiude Egonu, in diagonale, per il 21-25.

Novara con Adams in sestetto, al pallonetto di Karakurt (2-0) risponde Egonu (2-2) e il Vakifbank fa il primo break portandosi 6-9 e costringendo Lavarini al timeout; Bosetti va a segno in parallela (7-9), le turche allungano 8-13 a muro ma è ancora Bosetti a propiziare in battuta la rimonta: prima si prende il servizio (9-13, maniout), poi firma l’ace del 10-13 con Novara che poco dopo sorpassa con il muro di Danesi (14-13) dopo due errori ospiti. Il punto a punto prosegue (17-17), Guidetti manda in campo Karutasu, che mette a segno tre punti in pochi scambi, portando le sue al set ball sul 20-24. Novara non si arrende (22-24) ma un muro di Gabi vale lo 0-2 sul 22-25.

Novara ci prova (3-4, parallela vincente di Adams) ma il Vakifbank alza il ritmo con Egonu (3-6, diagonale) e poi con Gabi, che in parallela firma il 6-11 che sembra ipotecare il parziale. Danesi (primo tempo, 8-12) e Karakurt (diagonale, 10-13) riportano sotto le azzurre, che rimangono in partita fino al primo tempo della stessa Danesi che vale il 16-20; poi è assolo turco, con Egonu che “stoppa” Adams (17-23) e Ogbogu che replica su Chirichella (17-24). Un ace di Karakurt è l’ultimo “squillo” azzurro (19-24), poi il Vakifbank chiude (19-25).

Le voci del dopo partita

Cristina Chirichella (centrale Igor Gorgonzola Novara): “Può sembrare strano dirlo dopo una sconfitta ma ritengo che si possa vedere il bicchiere mezzo pieno, prendendo molte cose buone viste in campo come un qualcosa da cui partire per continuare a crescere. Tra una settimana ci aspetta una partita importante per la qualificazione e dovremo affrontarla al meglio, intanto però pensiamo alla partita di campionato con Pinerolo di sabato”.

Stefano Lavarini (allenatore Igor Gorgonzola Novara): “Chiaramente il risultato non è positivo ma credo che ci siano diversi aspetti positivi nella nostra prestazione. Abbiamo tenuto il campo, facendo bene, contro un avversario fortissimo e certamente avremmo potuto fare qualcosina meglio, magari commettendo qualche errore in meno, ma nel complesso credo che abbia fatto la differenza la qualità delle nostre avversarie. Ora lavoreremo per le prossime sfide, perché l’obiettivo ovviamente è ottenere la qualificazione e contro la Stella Rossa, tra una settimana, servirà un’altra bella prestazione”.

Nika Daalderop (schiacciatrice Vakifbank Istanbul): “E’ stato bello tornare a Novara, anche se da avversaria, e ritrovare un pubblico numeroso e caldo. C’era una splendida atmosfera e per noi atlete è bello giocare queste partite. Sono orgogliosa delle mie compagne, del successo e della prestazione offerta: non è stato facile, perché Novara ha lottato ed è riuscita a metterci spesso in difficoltà”.

Il Tabellino

Igor Gorgonzola Novara – Vakifbank Istanbul 0-3 (21-25, 22-25, 19-25)

Igor Gorgonzola Novara: Cambi, Adams 4, Bresciani, Giovannini, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 7, Chirichella 7, Danesi 6, Bonifacio ne, Carcaces 2, Ituma 1, Varela Gomez (L) ne, Karakurt 21. All. Lavarini.

Vakifbank Istanbul: Ozbay 2, Aykac (L), Akman ne, Ogbogu 8, Egonu 22, Gabi 11, Gulubay, Karutasu 3, Bajema, Acar (L) ne, Cebecioglu ne, Gunes 6, Daalderop 11, Akbay ne. All. Guidetti.

MVP Nika Daalderop

Fonte Ufficio Stampa Igor Gorgonzola Novara