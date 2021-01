Benvenuta Camilla! La prima nata del 2021 a Novara è arrivata solo il 2 di gennaio

E’ il segno dei tempi e della grande crisi della natalità. La prima nata a Novara è arrivata solo alle tre del mattino del 2 gennaio. A Borgomanero la prima bimba, di origine cinese, è arrivata dopo le sei del 1° gennaio.

Si chiama Camilla la prima nata del 2021 a Novara. Il parto è andato bene e la bambina, così come la mamma, stanno bene. All’ospedale Maggiore però, si è dovuto attendere più di un giorno per salutare la prima venuta al mondo. Camilla è infatti nata solo alle tre del 2 gennaio, successivamente ci sono stati altri due parti.

Sembra davvero il segno dei tempi, che certifica, se ce ne fosse il bisogno, la crisi di natalità che attanaglia il nostro paese.

All’ospedale SS.Trinità di Borgomanero la prima nata è invece arrivata il primo dell’anno, ma solo alle 6.12, mentre non di rado, anche per i giornali era d’obbligo la verifica dei minuti dopo la mezzanotte, per attribuire con certezza a chi andasse l’onore di aprire il nuovo anno con la buona notizia.

La bimba si chiama Shugong mentre la madre Zhengxue, che come suggeriscono i nomi, appartengono ad una famiglia cinese residente ad Oleggio Castello.