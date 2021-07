Boccata d’ossigeno per locali e bar con dehor: Tarig sospesa fino al 31 dicembre

La sospensione era scaduta il 30 giugno, con la proroga; locali, ristoranti e bar con dehor, saltano il versamento Tarig fino a fine anno.

Per la Tarig, se ne parla dal 2022, con la nuova amministrazione di Novara. Così ha deciso la Giunta Canelli nell’ultima seduta, con la delibera che dovrà comunque essere approvata dal Consiglio Comunale, ma salvo inattesissime sorprese; esercenti e baristi novaresi possono tirare un sospiro di sollievo.

Il versamento della Tassa rifiuti giornaliera per le imprese di pubblico esercizio infatti, già sospesa fino al 30 giugno, ora viene messa in stand-by sino al 31.12.2021. A godere del provvedimento saranno bar, ristoranti e locali in genere, che hanno chiesto ed ottenuto l’allestimento di un deohr.

“A seguito dell’emergenza sanitaria, parallelamente alla riapertura delle varie attività – spiega l’assessore al Bilancio Silvana Moscatelli – abbiamo innanzitutto favorito l’ampliamento dei dehors in modo che potessero ospitare i propri clienti nel rispetto delle misure di sicurezza; ora confermiamo la sospensione del pagamento della Tarig fino al 31 dicembre. Questo per agevolare quanto più possibile la ripresa dell’attività degli esercizi pubblici dopo le pesanti chiusure e restrizioni che duramente colpito anche il nostro territorio”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara