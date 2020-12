Buoni Spesa Covid. Sul sito del Comune di Novara attiva la piattaforma per le richieste

Le domande per accedere ai buoni spesa del Comune, vanno inviate entro le ore 12 del giorno 7 dicembre 2020.

Come preannunciato da un comunicato nei giorni scorsi, il Comune di Novara, per far fronte all’emergenza e proseguire nelle attività di sostegno alimentare acuite dalla crisi dovuta alla pandemia, ha attivato sul proprio sito istituzionale, un’apposita piattaforma dove i facenti richiesta si potranno iscrivere. Questo il link: https://unica.comune.novara.it/gestioneRichiestaBuoniSpesa.php

La procedura è la mediante della primavera scorsa: registrazione al portale (se non si è già registrati), accesso alla sezione “buoni spesa”, compilazione dell’autocertificazione e successivo invio telematico. Ogni richiesta sarà seguita dall’ufficio Politiche Sociali e chi rientrerà nei requisiti previsti riceverà quanto prima una mail di accettazione dall’Ufficio stesso.

Si ricorda che potranno beneficiare dei buoni spesa:

– i lavoratori autonomi, dipendenti o disoccupati per cause legate al Covid

– tra le categorie sopraccitate potranno richiedere i buoni coloro che, comunque, all’interno del nucleo familiare, non abbiano altri componenti occupati e che non siano assegnatari di sostegno pubblico o che siano assegnatari, in prima persona o attraverso altri membri della famiglia, di sostegni pubblici che, sommati tra loro, non superino le seguenti soglie:

700 euro per nuclei composti max da 2 componenti

1000 euro per nuclei composti da tre o più componenti

– vale per tutte le categorie sopraccitate una liquidità disponibile per l’intero nucleo non superiore a 5000 euro



I buoni, da 25 euro l’uno, saranno assegnati con le seguenti modalità:

– 75 euro per il primo e unico componente del nucleo familiare

– 50 euro per ogni successivo componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 225 euro a famiglia

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara