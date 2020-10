Cercava i negozi più defilati e le commesse sole. Il rapinatore seriale è un 46enne novarese pluripregiudicato

La Polizia ha fermato il responsabile di alcune rapine in serie effettuate nel centro di Novara, mentre prendeva il treno alla stazione di TreNord

Tre rapine in successione temporale nel centro di Novara, più o meno con le stesse modalità, hanno destato una certa preoccupazione nei commercianti, che ora però; dopo la cattura del presunto responsabile, possono forse tirare un sospiro di sollievo.

A seguito di accurate indagini infatti, la Polizia di Stato di Novara Sezione Rapine della Squadra Mobile, con il contributo del personale delle Volanti e della Polizia Scientifica intervenuto, hanno individuato l’autore di tutti gli episodi in M.C., un quarantaseienne pluripregiudicato novarese, già noto agli inquirenti per fatti analoghi commessi in passato.

La Procura della Repubblica di Novara ha avallato gli elementi raccolti nell’attività investigativa e, per porre un freno agli episodi – avvenuti in un brevissimo lasso di tempo – ha immediatamente richiesto al G.I.P. del Tribunale l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’uomo, celermente concessa.

A essere colpite erano state tre attività, una farmacia addirittura in due diverse occasioni nell’arco di tre settimane, una tabaccheria e un piccolo supermercato. Tutte attività poste in zone defilate del centro, con un minor passaggio di persone e soprattutto, che vedevano impiegate solo donne.

In tutti gli episodi, avvenuti nel tardo pomeriggio, a commettere il reato era stato un l’uomo poi identificato, che una volta entrato aveva minacciato o spinto la commessa di turno per poi appropriarsi del denaro presente nella cassa e fuggire a piedi nelle vie limitrofe.

Dalle modalità di esecuzione, nonché dalle descrizioni fornite, appariva abbastanza chiaro che a commettere le rapine fosse stata la stessa persona, presumibilmente dimorante in questo capoluogo.

Nella mattinata di sabato 17 ottobre scorso. M.C. è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria TreNord, poco prima di prendere un treno diretto a Milano.

L’uomo, tratto in arresto in esecuzione della custodia cautelare emessa nei suoi confronti, è stato condotto presso il carcere di Novara a disposizione dell’autorità giudiziaria