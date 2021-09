Città della Salute di Novara, scaduti i termini: nessuna offerta nella gara per la costruzione del nuovo ospedale

A dispetto delle precedenti manifestazioni di interesse, tutti i sette gruppi d’impresa hanno lasciato scadere il bando, senza presentare un’offerta concreta. Ora che succede?

E’ scaduto oggi il termine, previsto dal bando di gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione della Città della Salute e della Scienza di Novara: a suo tempo sette raggruppamenti d’impresa avevano manifestato interesse a partecipare alla gara ma oggi non è pervenuta alcuna offerta.

«E’ verosimile – spiega il dott.Gianfranco Zulian direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiorr della Carità – che la mutata situazione economica, con l’aumento dei prezzi delle materie prime, indotto dalla gravità della situazione pandemica, abbia portato le ditte a valutare in maniera differente la convenienza a partecipare alla gara. Quello che è certo, è che il progetto ‘Città della Salute e della Scienza di Novara‘ non si ferma qui. Già domani il gruppo di lavoro dell’Aou inizierà alcune riflessioni e successivamente ci saranno le interlocuzioni indispensabili con l’assessorato regionale alla Sanità e con il Ministero, in modo da arrivare ad una soluzione che dia tempi, modi e termini accettabili».

Non resta che attendere ulteriori reazioni, per capire come soprattutto le istituzioni, intenderanno procedere. Quel che è certo, è che la situazione sembra complicarsi, quanto meno rispetto agli sperati tempi di realizzazione di un’opera tanto attesa dai novaresi.