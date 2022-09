“Congiunti” in mostra al Castello di Novara: confronto fra artisti del passato e contemporanei

La mostra visibile al Castello di Novara, apre tutti i giorni fino al 27 Settembre (eccetto il lunedì) orario 11.00-18.00. Ingresso gratuito.

Ieri 8 Settembre alle ore 11 si è svolta la conferenza stampa di apertura al pubblico della mostra “Congiunti“, un artista del passato a confronto con uno contemporaneo.

Alla presenza dell’avvocato Silvia Godio, in rappresentanza dell’Ente Castello, si è aperta la manifestazione che ha visto la partecipazione dello storico e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi, attuale curatore alla Biennale di Venezia Arte per il Padiglione Grenada e di Roberto Alessi, volto televisivo del giornalismo italiano per Rai e Mediaset.

Dopo un discorso introduttivo che ha ripercorso la storia del Castello Visconteo Sforzesco e i saluti di rito di Silvia Godio, si è passati a parlare di cosa è contemporaneo oggi a livello artistico. A tal proposito Radini Tedeschi, ha ribadito la necessità di come oggi l’arte debba sempre essere legata ad una lettura della società e del periodo storico vissuto.

Roberto Alessi invece si è concentrato sui diversi strumenti comunicativi dell’arte, che nel corso del tempo si sono succeduti, quindi se in passato caffè, saloni, atelier ospitavano gli artisti oggi internet e social divengono i mezzi più immediati per divulgare e far conoscere l’arte, spesso incentrata sulla stravaganza e lo shock.

A seguito della conferenza si è passati a visitare la mostra, sviluppata in percorso espositivo suddiviso per generi artistici, dal figurativo all’informale sino al concettuale.

Il risultato delle mostre sarà registrato nel volume “Congiunti”, in uscita a conclusione dell’anno dalla storica casa editrice. Ad aprire il ciclo espositivo sarà appunto Novara, a seguire il Lago di Como con i pittoreschi ambienti della Torre delle Arti di Bellagio, fino a giungere a Roma, negli spazi di Palazzo della Cancelleria Apostolica, zona extraterritoriale della Santa Sede.

Le diverse rassegne saranno inaugurate da Daniele Radini Tedeschi, autorevole personalità della cultura italiana, storico, critico e saggista di chiara fama. Tra gli enti coinvolti nel progetto anche il College International de Cannes, fondato nel 1931 dall’intellettuale Paul Valéry, ente di ricerca e studio che ha ospitato a maggio la presentazione dell’intero evento.

