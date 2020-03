Coronavirus. Porte chiuse per il derby Pro Vercelli-Novara. Anche la Lega Pro si adegua

Anche la serie C si adegua ai provvedimenti del Governo che impongono di giocare solo a porte chiuse. Mercoledì prossimo il derby del riso va in Tv e alla radio ma senza pubblico.

Era inevitabile quanto atteso, anche in #serieC dalla ripresa del campionato (girone A e B mercoledì 11) e nel prossimo turno (girone C) le partite si disputeranno a porte chiuse fino al 3 aprile 2020. Il provvedimento annunciato dal presidente Francesco Ghirelli, prende semplicemente atto della nuova stretta pianificata dal Governo per provare a limitare la diffusione del #Coronavirus e dalla #LegaPro, riservandosi in futuro anche ulteriori decisioni, come ad esempio “modificare il calendario dei playoff e play out”.

Per il #Novaracalcio significa andare al “piccolo” Piola di Vercelli, per affrontare il derby del riso contro la Pro (mercoledì 11 marzo ore 18.30) senza il supporto dei tifosi, i quali però potranno seguire la partita con diverse possibilità offerte dai media accreditati.

Diretta su Rai Sport (canale 58 del dgt), oppure a pagamento in streaming sulla piattaforma https://elevensports.it/, altrimenti in diretta radio su Azzurra FM (92.100 – 100.500) con pre-partita dalle 18, radiocronaca e commenti, ma niente interviste, vietate dalle nuove limitazioni.