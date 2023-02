Dagli azzurri del Novara Fc, libri donati al Presidio “Nati per Leggere” della Pediatria dell’AOU

A rappresentare la squadra del Presidente Ferranti, i difensori Omar Khailoti e Davide Bertoncini, accompagnati dallo staff dell’Ufficio Stampa.

Ieri mattina, giovedì 2 febbraio, una delegazione del Novara Football Club, composta dai giocatori Omar Khailoti e Davide Bertoncini, accompagnati dallo staff dell’ufficio stampa degli azzurri, hanno consegnato una serie di libri, acquistati attraverso una raccolta fondi al presidio “Nati per leggere” della Pediatria (diretta dalla prof.ssa Ivana Rabbone) dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara.

Il presidio era nato su proposta di Abio Novara (Associazione per i bambini in ospedale) e aveva visto svilupparsi un’ampia rete che aveva coinvolto, oltre all’Aou, la Scuola in ospedale “Marcella Balconi”, la Biblioteca Civica Negroni, il Comune di Novara.

Ad accogliere la delegazione del Novara FC c’era il direttore generale dell’Aou, il dott. Gianfanco Zulian, la prof.ssa Rabbone e la presidente di Abio Novara, Antonella Brianza.

Gli atleti hanno poi visitato alcune stanze del reparto, accolti con ovazioni dai piccoli ricoverati.

Fonte Ufficio Stampa AOU Maggiore della Carità di Novara