Dall’Associazione Le Rêve, gioco e movimento per i bimbi con un video ogni giorno

Sulla pagina facebook dell’Associazione novarese Le Rêve, ogni giorno un video di gioco e movimento, per regalare un sorriso a bimbi e genitori costretti in casa dalla quarantena

Con lo scopo di divulgare arte e cultura in ottica “onnicomprensiva”, l’Associazione culturale Le Rêve, da un paio di anni attiva a Novara, propone progetti e attività, nonché laboratori e corsi di teatro, lettura espressiva, scrittura creativa, yoga e meditazione, danza e teatro-danza, spettacoli e reading teatrali, mostre, attività di book-crossing, happening, seminari e dibattiti, attività di volontariato.

In questi momenti così difficili, con le famiglie costrette alla “reclusione” dalla quarantena causata dall’emergenza coronavirus; le collaboratrici di “Le Rêve”, hanno pensato in particolare ai bambini, ponendosi il duplice importante obbiettivo di regalare loro un sorriso e contemporaneamente unire il movimento corporeo al divertimento. Per questo ogni giorno sulla pagina facebook dell’associazione, verrà pubblicato un video di “gioco movimento” per bambini, che aiuteranno i genitori a regalare un momento di svago non passivo ai loro piccoli. “Ci piacerebbe che questo pensiero e la nostra iniziativa si diffondesse” ci ha spiegato Elisa Boggini, una delle protagoniste dei video pubblicati, nella speranza che possano essere utili a superare questa difficile reclusione forzata dei bambini, con un semplice mezzo come facebook, capace però di mettere insieme svago e motricità.

E anche oggi, un video della nostra insegnante di danza e gioco movimento per i più piccoli! Buon divertimento! Posted by Le Rêve on Wednesday, 25 March 2020