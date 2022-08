Due quadri del pittore di Galliate Abal ispirati a D’Annunzio donati al Vittoriale degli Italiani

Alessandro Abruscato ricevuto a Gardone Riviera da Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione dedicata all’opera voluta da Gabriele D’Annunzio.

Il pittore galliatese Alessandro Abruscato, in arte Abal, è stato ricevuto da Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, al quale ha donato due opere, fortemente ispirate alla figura di Gabriele D’Annunzio.

“La prima opera rappresenta una visuale dal mausoleo dove ci sono le spoglie del vate e dei suoi più stretti collaboratori – ci spiega Abruscato – la seconda opera rappresenta la figura di D’Annunzio rivisitato da me in chiave contemporanea. L’ispirazione mi viene dalla passione che ho per il poeta e per lo stesso Vittoriale, che torno a visitare praticamente ogni anno”.

L’artista novarese aveva scritto via mail alla Fondazione, inviando a Giordano Bruno Guerri le foto delle opere “con mio stupore è arrivata la risposta positiva del Presidente”, ci ha spiegato Abbruscato, che lo scorso 7 luglio si è recato a Gardone Riviera nell’ufficio del Presidente della Fondazione Vittoriale, dove al momento si trovano i due quadri (50×70 e 30×20), realizzati con la tecnica dell’acrilico.

Alessandro Abruscato diventa Abal, durante la pandemia, quando le restrizioni e le chiusure forzate, lo guidano ad una profonda introspezione, che sfocia nella ricerca espressiva pittorica. E’ dunque un momento difficile, a fargli trovare nell’arte, la migliore forma espressiva , che realizza scegliendo come soggetti la natura ed i volti di donna.