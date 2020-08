Finanziamenti agevolati per artigiani e piccole imprese. Modalità e parametri sul sito del Comune

Dall’accordo con Confidi Systema!, sul sito del Comune di Novara sono elencati modalità e parametri obbligatori richiesti per ottenere l’accesso al credito fino a 40 mila euro.

Da oggi è possibile per imprenditori ed artigiani che rispondano ai requisiti previsti richiedere finanziamenti agevolati grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Novara e garantita da Confidi Systema!.

Dal sito del Comune di Novara ( https://www.comune.novara.it/it/articolo/accesso-al-credito/31470 ), è possibile accedere al link di Confidi Systema! dove sono elencate le modalità e i parametri obbligatori richiesti per ottenere l’accesso al credito. Sarà sufficiente mandare una mail o telefonare a Confidi attraverso i recapiti forniti al suddetto link per essere contattati da un responsabile e predisporre con il suo aiuto tutta la documentazione necessaria e richiesta per l’ammissione al credito.

“E’ un’operazione importante, promossa dall’amministrazione comunale e finalizzata ad iniettare liquidità nel tessuto economico di Novara – spiega l’assessore al Bilancio Silvana Moscatelli – L’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown hanno causato pesanti ripercussioni sulle attività economiche. Abbiamo adottato altre iniziative per dare un po’ di sollievo agli operatori economici; quest’ultima, aiuterà ulteriormente commercianti, artigiani e piccoli imprenditori ad avere un facile e veloce accesso al credito, dando loro il tempo necessario per superare eventuali difficoltà e riprendersi”.

L’avviso è rivolto alle micro e piccole imprese dei Settori Commercio e Artigianato con sede legale in Provincia di Novara e almeno un’unità operativa attiva nel territorio del Comune di Novara.

Le imprese potranno attivare finanziamenti del valore minimo di € 10.000,00 e del valore massimo di € 40.000,00 e di durata massima di 72 mesi, di cui 24 di pre-ammortamento.

Tutti i rapporti, dalla presentazione della domanda di finanziamento alla gestione della relativa pratica, saranno tenuti dall’impresa esclusivamente con il soggetto gestore Confidi Systema!, che fornirà anche tutte le necessarie informazioni e tutta la dovuta assistenza.