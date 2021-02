Fuga dal bar chiuso per “finta” dopo le 18. Titolare e clienti sanzionati. Chiusura per 5 giorni

Quando la Polizia locale di Novara è arrivata sul posto ha trovato saracinesca abbassata e luci spente, ma nel Bar di via Monterosa i clienti entravano ed uscivano da un ingresso secondario.

Nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 25 febbraio) a seguito di una segnalazione, la pattuglia del Nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale della Polizia Locale di Novara, è stata inviata in via Monterosa, per controllare un pubblico esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti.

Una volta giunti sul posto verso le 18.30, gli agenti hanno accertato che il bar fosse chiuso, trovando saracinesche abbassate e luci spente. Nell’effettuare però la manovra d’inversione di marcia, gli operatori hanno notato che una saracinesca secondaria si era alzata facendo uscire repentinamente sei persone.

All’arrivo degli agenti, il titolare ha fatto velocemente uscire anche tre clienti che stavano consumando bevande seduti ai tavolini, dei quali si sono perse le traccie. Una fuga precipitosa, visto che i tre (rimasti al momento sconosciuti) hanno lasciato sul posto le giacche e persino un cellulare.

Al titolare del bar è stata contestata la violazione di cui al DPCM con la sanzione amministrativa di € 400. Allo stesso è stata applicata la sanzione accessoria di 5 giorni di chiusura.