“Sun iTicket Novara” ecco la App per comprare i biglietti del bus

Il controllore, a bordo del bus, potrà verificare la convalida attraverso la lettura del QR Code. Sulla stessa applicazione, è possibile visionare anche percorsi, orari e linee della Sun.

Tra pochi giorni sarà operativa l’app “Sun iTicket Novara”, scaricabile da App store nel caso si abbia uno smartphone iOS o da Play Store nel caso di smartphone Android. Una volta scaricata l’applicazione, eseguire la registrazione (nella parte bassa dello schermo) e di seguito, seguendo le istruzioni, l’accesso.

In home page compaiono i biglietti a disposizione e i biglietti convalidati attivi con il tempo rimanente per il loro utilizzo. Dall’app Sun iTicket Novara si possono anche acquistare i biglietti, effettuando il pagamento con carta di credito o PayPal. L’acquisto è immediatamente disponibile.

“Questa nuova applicazione – spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Novara Luca Piantanida – si rivela oltremodo utile in un momento in cui le regole, soprattutto nel mondo dei trasporti, si sono irrigidite. Da una parte si va incontro al rispetto dell’attuale normativa, dall’altra si offre un servizio smart al cittadino e all’utente in generale. L’app sarà ulteriormente integrata attraverso un sistema che consentirà di creare i propri percorsi, coniugandoli anche ad esigenze di tipo turistico e informativo”.

Sul bus, si può convalidare il biglietto inquadrando il QRCode e inserendo il numero del bus su cui si viaggia. Si possono acquistare e validare i biglietti anche per altre persone dallo stesso smartphone.

Il controllore, a bordo del bus, potrà verificare la convalida attraverso la lettura del QR Code. Sulla stessa applicazione, è possibile visionare anche percorsi, orari e linee della Sun.

Si possono avere informazioni tramite mail ([email protected]) o al numero 0321482823.