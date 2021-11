Igor Novara Vs THY Istanbul 3-0: buona la prima in Champions

Solo un piccolo passaggio a vuoto nel terzo set, per le azzurre di Lavarini all’esodio in Champions League.

Inizia con un successo il cammino europeo della Igor Volley, che all’esordio nella Pool C di Champions League supera per 3-0 il THY Istanbul in un match condotto con lucidità dalle azzurre di Lavarini, fatta eccezione per un piccolo passaggio a vuoto nella seconda metà del terzo parziale. MVP del match la grande ex Ebrar Karakurt, arrivata in estate a Novara dopo aver portato il THY Istanbul alla sua prima qualificazione per la Champions League. Le azzurre sono scese in campo con un segno rosso sul viso, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021”.

Igor in campo con il sestetto più “rodato”, con Karakurt opposta a Hancock, Washington e Chirichella centrali, Daalderop e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero; Istanbul con l’ex Carlini in regia e Van Ryk in diagonale, Dixon e Kalac al centro, Kingdon Rishel e Rabadzhieva in banda e Yildirim libero.

Chirichella (muro, 2-0) e Kingdon Rishel (maniout, 2-2) duellano con due punti in fila di Daalderop che regalano il primo break alle azzurre sul 7-4. Istanbul reagisce (7-6), Wsahington scappa di nuovo (9-6) e Karakurt prima fa 12-9 e poi 15-10 con una gran diagonale. Le azzurre allungano fino al 19-12 mentre Abbondanza ferma invano il gioco, poi un pallonetto di Bosetti e un primo tempo di Chirichella avvicinano il traguardo sul 22-16. Daalderop conquista il set ball (24-16), Dixon in battuta trova il break (24-21), poi Karakurt chiude i conti in diagonale, sul 25-21.

Chirichella parte forte (ace, 5-3), Kingdon Rishel ricuce in battuta sul 10-10 e il punto a punto viene prontamente rotto da un nuovo break firmato dalla capitana azzurra (14-10) mentre sul controbreak ospite (14-13) Lavarini ferma il gioco. Si procede “a strappi” fino al 21-21, poi Hancock a rete (22-21) e un ace di Bosetti (24-22) indirizzano il parziale, chiuso prontamente da Karakurt in maniout per il 25-22.

E’ sempre Chirichella a firmare il primo break (5-2) in primo tempo, Abbondanza chiama a raccolta le sue sul 9-4 e Istanbul rientra sull’11-9 mentre Lavarini si gioca la carta Rosamaria: la brasiliana entra e va subito a segno a muro (13-9), firmando poi anche la diagonale del 14-11 e il pallonetto del 17-13. Fersino fa la differenza in difesa, ma Novara sul 18-13 si inceppa e le ospiti ne approfittano, tornando in parità sul 19-19 sul turno in battuta di Carlini. Dentro anche D’Odorico (all’esordio in Champions League al pari di Rosamaria) ma le squadre proseguono appaiate con Novara che si prende l’inerzia con due punti di Bosetti (22-20) e Istanbul che risponde (22-22) annullando anche il match point sul 24-23. Ai vantaggi è una gran difesa di Fersino a propiziare il punto di Daalderop, prima che sia ancora Karakurt a chiudere sul 26-24.

Igor Gorgonzola Novara – THY Istanbul 3-0 (25-21, 25-22, 26-24)

Igor Gorgonzola Novara: Imperiali (L) ne, Herbots, Montibeller 4, Battistoni ne, Fersino (L), Bosetti 10, Chirichella 7, Hancock 3, Bonifacio ne, Washington 9, Costantini ne, D’Odorico, Daalderop 13, Karakurt 12. All. Lavarini.

THY Istanbul: Carlini 2, Yildirim (L), Ercan 3, Unver 1, Van Ryk 13, Kalac 5, Toksoy Guidetti, Dixon 3, Gunes ne, Onal (L), Cor ne, Erkul ne, Kingdon Rishel 7, Rabadzhieva 5. All. Abbondanza.

MVP Ebrar Karakurt

Fonte Ufficio Stampa Igor Gorgonzola Novara