Indomita Igor Novara! Rimonta Busto Arsizio la porta al tie-break e poi vince sul filo di lana

E’ un’Igor pazza quella che passa 2-3 all’E-Work Arena di Busto Arsizio, in un’altalena di emozioni che ha visto le azzurre sotto 2-1 e 22-20 nel quarto set e addirittura 11-6 al tie-break, prima di agganciare e poi superare le varesine, grazie i punti di Daalderop ed al carisma di Bosetti.

Rimonta da urlo per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che prima si porta nettamente in avanti, poi va sotto e reagisce per due volte, sia nel quarto sia nel quinto parziale, a un passo dal “baratro”. Premio di MVP per Nika Daalderop, sontuosa però la prestazione di Caterina Bosetti, dimostratasi leader nei momenti più difficili del match.

Busto in campo con Mingardi opposta a Poulter, Stevanovic e Olivotto centrali, Gray e Lucia Bosetti schiacciatrici e Zannoni libero; Igor con Hancock in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Washington al centro, Caterina Bosetti e Daalderop in banda e Fersino libero.

Si parte subito testa a testa, con gli errori di Novara che regalano due volte l’inerzia a Busto (5-4, poi 9-7) ma le azzurre ricuciono con Karakurt e Daalderop e impattano sul 12-12, sorpassando poi con il tocco di seconda di Hancock (12-13). Poco dopo arriva il break di Karakurt (diagonale vincente, 15-17) con Daalderop che a muro trova il +3 sul 17-20 mentre Musso ferma il gioco; al ritorno in campo sono due ace di Karakurt (18-23) a mettere al sicuro il parziale, con un muro di Washington su Gray che vale il 19-25.

Si ritorna in campo e Novara parte forte con Caterina Bosetti che concretizza una gran difesa di Fersino (0-3), e Daalderop che amplia il gap con il diagonale del 4-7 e il maniout del 4-8 e Washington a muro fa 4-9. Chirichella in fast mantiene le distanze (8-12), Novara tiene il vantaggio fino al 13-17 (errore di Gray), poi subisce un improvviso “blackout”: sul turno in battuta di Lucia Bosetti (per lei anche un ace) arriva il sorpasso (18-17) mentre Lavarini cambia la diagonale principale, inserendo Battistoni e Rosamaria. L’ace di Stevanovic “ipoteca” il parziale (20-18), Novara rientra (20-20) ma Busto non si ferma più e scappa 25-21. Da segnalare sul 20-19 un problema al ginocchio (ulteriori accertamenti saranno svolti nei prossimi giorni per accertare la natura del guaio), che costringe la centrale americana al “forfait”.

Con Bonifacio in sestetto, Novara appare frastornata per il set precedente e le azzurre vanno subito sotto 4-1 mentre Lavarini manda in campo Rosamaria per Karakurt. Daalderop tiene in gioco le sue (8-6) ma Lucia Bosetti rilancia e fa 13-8 a muro dando il “via” a un lunghissimo break che si chiude sul 17-8 mentre Lavarini ferma il gioco due volte, invano. Busto non allenta la presa e chiude di slancio 25-11 con la diagonale di Gray.

Lavarini conferma Rosamaria in sestetto, si riparte testa a testa con Bosetti e Daalderop in evidenza (7-7) e Busto Arsizio che trova il primo break sul 10-8, firmando il 12-9 con Mingardi in maniout. Hancock a muro e Caterina Bosetti con due punti in successione fanno 16-15, Rosamaria pareggia in diagonale e dopo il timeout di Busto le padrone di casa “strappano” di nuovo nonostante due punti di Rosamaria, portandosi 20-18. Novara sciupa due clamorose occasioni con Hancock (22-20) ma Herbots, appena entrata, ricuce lo strappo in pipe (22-22) Bonifacio concretizza una gran difesa di Bosetti con il tocco del 22-23. Il resto lo fanno un ace di Hancock (22-24) e un colpo intelligente di Caterina Bosetti (23-25), che mandano le squadre al tie-break.

Sestetti confermati nel set decisivo e Busto prova subito a scappare (3-0) con Mingardi, mentre Novara rientra e un’invasione a rete vanifica il 3-3, sigillando il 4-2 per le lombarde. Gray manda le squadre al cambio campo sull’8-5, Busto scappa fino all’11-6, due punti di fila di Caterina Bosetti (11-8) e un ace di Chirichella (11-9) riaprono la contesa. Sul turno in battuta di Hancock (12-10), Rosamaria “stoppa” Mingardi, poi l’americana trova l’ace del 12-12 e propizia il sorpasso sul 12-13 mentre Musso chiama a raccolta le sue. Mingardi regala il match point a Novara (12-14, attacco out), Gray annulla il primo ma la neoentrata Ungureanu manda “in curva” il servizio che vale il 13-15 e il 2-3.

Unet E-work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (19-25, 25-21, 25-11, 23-25, 13-15)

Unet E-work Busto Arsizio: Poulter 3, Battista ne, Olivotto 7, Cerbino (L) ne, Monza ne, Bressan ne, Gray 24, Colombo ne, Mingardi 21, Zannoni (L), Stevanovic 12, L. Bosetti 9, Ungureanu 1, Herrera Blanco ne. All. Musso.

Igor Gorgonzola Novara: Imperiali (L) ne, Herbots 2, Montibeller 7, Battistoni, Fersino (L), C. Bosetti 16, Chirichella 5, Hancock 8, Bonifacio 3, Washington 6, Costantini ne, D’Odorico ne, Daalderop 15, Karakurt 9. All. Lavarini.

MVP Nika Daalderop