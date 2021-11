Novara presenta il ricco programma di “Luci sul Natale”

Canelli: “In occasione delle festività, dopo quasi due anni difficili dal punto di vista sanitario ed economico, il nostro territorio sta cercando di rialzare gradualmente la testa”.

L’amministrazione Canelli ha presentato il ricco e variegato programma di iniziative legate alle prossime festività natalizie: “Dopo quasi due anni difficili dal punto di vista sanitario ed economico – ha dichiarato il sindaco di Novara – il nostro territorio sta cercando di rialzare gradualmente la testa. Il periodo natalizio si avvicina e la volontà dell’amministrazione è quella di dare ai Novaresi un Natale speciale fatto di luci, colori, eventi, incontri culturali e ludici in centro e in tutti i quartieri. Tutto questo con l’invito forte a mantenere comportamenti rispettosi e virtuosi, a tutela di se stessi e del prossimo. Viviamo questo momento di festa in modo coscienzioso utilizzando comunque quelle cautele che hanno contribuito fino ad ora a frenare, almeno sul nostro territorio, la corsa del virus”.

“Questo Natale deve essere simbolo di ripresa – ha precisato Canelli in un comunicato stampa diffuso dall’ente – seppur graduale, perché le nostre famiglie, durante il periodo della pandemia, hanno dimostrato di avere la forza necessaria per fare grandi sacrifici e per affrontare una situazione pesante. Così come il nostro tessuto commerciale che sta cercando di riprendersi dopo tutti questi mesi di forti restrizioni e a cui, con questo Natale, auspichiamo di riportare un po’ di normalità. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito all’organizzazione del calendario, a partire dagli uffici comunali e dalle associazioni ed enti che, come sempre, con la loro presenza hanno confermato disponibilità, entusiasmo e una grande passione per la nostra città e per i suoi cittadini”.

Tante le novità della rassegna “Luci sul Natale 2021”.

Tetti di luce, tende e drappi luminosi nelle principali vie e piazze della città, la slitta in £D con le renne al castello, la stella cometa di 18 metri in piazza Duomo, il Babbo Natale Big in piazza Matteotti, le proiezioni scenografiche al Broletto, il cielo stellato in piazza delle Erbe, gli alberi illuminati in via XX Settembre, le stelle giganti alla Barriera Albertina e in piazza Garibaldi. Al Castello, Atl propone una grande slitta con tanto di renne. Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Puccini. Torna anche il Mercatino della Solidarietà che quest’anno si svolgerà nella Galleria Vittoria con incontri, eventi ed animazioni. Show di Natale, trampolieri luminosi, cornamuse e il pulmino natalizio che girerà per i quartieri portando doni a tutti i bambini della città.

“Un altro obiettivo importante – ha aggiunto il Sindaco Canelli – è anche quello di permettere alle attività commerciali, attraverso l’allestimento completo della città e le tante iniziative, di riprendersi dal periodo di lockdown e restrizioni, creando l’ambiente adatto perché i clienti tornino a scegliere i negozi e i mercati per i propri acquisti di Natale”.

“Proprio per investire sul rilancio dell’imprenditoria locale in questa delicata fase di ripresa dell’economia – ha dichiarato anche l’assessore al Commercio Marina Chiarelli – e per supportare le piccole attività economiche che operano al mercato coperto cittadino, abbiamo previsto quest’anno un contributo economico a sostegno del progetto proposto dall’Associazione Commercianti Ascom di Novara unitamente al Consorzio Uni.Ser di Novara: allestimenti a tema e tante iniziative animeranno il Mercato Coperto di viale Dante Alighieri, un’occasione di richiamo per la clientela, ma anche una forma di sostegno ed un segnale di vitalità in grado di contribuire ad una graduale ripresa delle attività mercatali. Parallelamente verrà avviata anche una campagna di promozione sia sui media cartacei che sulle pagine social del Mercato Coperto per promuovere gli eventi”.

Nel comunicato stampa, l’amministrazione comunale ha poi ringraziato Atlantico per l’illuminazione della città, Assa per gli alberi di Natale che verranno addobbati presso i mercati, Atl, CST, e Sun.

ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI EVENTI: Programma LUCI SUL NATALE 2021

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara