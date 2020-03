Il Comune attiva un Servizio Assistenza per gli over 65 attraverso il numero 375.515.91.36

Farmaci e beni di prima necessità, consegnati al domicilio degli over 65 con l’iniziativa del #ComuneNovara in collaborazione con Protezione Civile, Croce Rossa Comitato di Novara e Centro Servizi per il Territorio.

Anziani a casa, ma non lasciati a se stessi. Su questa base parte dalla giornata di domani (martedì 10 marzo) il “Servizio Assistenza popolazione over 65” promosso dall’amministrazione comunale di Novara, in collaborazione con Protezione Civile, Croce Rossa Comitato di Novara e Centro Servizi per il Territorio. In buona sostanza i cittadini più avanti con l’età, che per ragioni precauzionali sono stati invitati a rimanere nelle proprie abitazioni, possono chiamare il numero 375.515.91.36 dalle 8 alle 12 (dal lunedì al venerdì) ed ottenere una serie di servizi, che prevedono la consegna di generi di prima necessità a domicilio (generi alimentari, ricette per medicinali), tramite personale dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Le farmacie territoriali, allo stesso tempo, si rendono disponibili alla consegna a domicilio dei medicinali con il servizio “Pronto farmaco” nei giorni feriali, telefonando alla farmacia di fiducia per concordare le modalità di consegna senza sovrapprezzo.

“Le misure di contenimento del coronavirus sono chiaramente più stringenti e rigide per le persone anziane – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – Per questo motivo, abbiamo attivato, per la prima volta in città, una rete di associazioni e volontari in grado di stare vicini alle persone che sono costrette a rimanere in casa pur senza avere una rete familiare in grado di assisterli. I volontari, giorno dopo giorno, non solo accoglieranno le richieste di consegna alimentari o ricette per gli anziani, ma, attraverso le associazioni che già li seguono e attraverso un monitoraggio effettuato presso la nostra anagrafe, le contatteranno telefonicamente per sapere come stanno e di cosa abbiano bisogno. Un contatto continuo a conferma del fatto che non vogliamo lasciarli soli”.

Gli anziani over 65 che vivono da soli in città sono circa 8000, 5500 dei quali sono over 75. “Sono loro, in questo momento, ad avere più bisogno di noi. Questo servizio, non semplice da organizzare su un territorio così vasto, vuole fare in modo che non si sentano abbandonati nelle loro abitazioni. Un piccolo aiuto per stare loro vicini”.

“Ringrazio la Croce Rossa che ospita il servizio – conclude il Sindaco Canelli – la Protezione civile che, come sempre, si è resa disponibile ad affrontare, insieme a noi, questo momento, i volontari che prenderanno parte, con le dovute precauzioni, a questo progetto e a tutti coloro che ci stanno contattando, pur non facendo parte di alcuna associazione, per offrire la propria collaborazione in questo particolare momento”.