Impresa Igor Novara ad Istanbul: vittoria per 3-1 contro Fenerbahce che ipoteca la semifinale

Con una prestazione super, l’Igor Novara batte Fenerbahce 3-1 nel match d’andata dei quarti di Finale Champions. Mercoledì 3 marzo ore 19 il ritorno al Pala Igor.

Fenerbahce Opet Istanbul-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-19, 12-25, 19-25, 25-27)

Sotto di un set ad Istanbul, le ragazze di Lavarini si rifanno con gli interessi, rifilando un 3-1 alle padroni di casa del Fenerbahce. Risultato che alimenta legittimamente le speranze di raggiungere la semifinale di Champions League, in vista della partita di ritorno che si giocherà al Pala Igor mercoledì prossimo 3 marzo alle ore 19.

Molto fallosa in ricezione, la squadra azzurra cede la prima frazione alle fortissime turche per 25-19, con la cubana Vargas che concia a martellare in attacco (ben 29 punti realizzati).

Comincia tutta un’altra Igor, con alcuni letali turni di servizio, ma soprattutto con la ricezione che torna a funzionare, insieme ad alcuni muri decisivi, in particolare con il capitano Cristina Chirichella, mentre in attacco la migliore è Caterina Bosetti (18).

Il secondo set è un dominio novarese, con le azzurre che scappano via subito e sul produttivo turno di battuta di Micha Hancock il punteggio dice 6-15. Un incedere senza sorprese che vede le ragazze di Lavarini chiudere agevolmente per 12-25.

Terzo set più equilibrato, con le turche che prendono un certo margine (11-8). Ma Novara non molla e rientra fino al punto del sorpasso firmato Herbots (12-11). Azzurre che comandano le operazioni senza più indugiare, concludendo a proprio favore per 19-25.

Quarto parziale veramente combattuto, con Fenerbahce che parte forte (6-1) e sembra poter mantenere un certo margine fino al 12-8. L’Igor però non è mai doma e comincia una lunga rincorsa, perfezionata fino al 22-22, grazie al 5° muro di una straordinaria Chirichella. Le turche si aggrappano alla potenza di Vargas, conquistandosi due palle set sul 24-22. Finita? Niente affatto, perchè Novara azzera tutto e si gioca un primo match point, annullato ancora da Vargas. Ma sulla seconda opportunità, la cubana spedisce fuori e le ragazze di Lavarini possono esultare sul punto del 25-27.

Fenerbahce Opet Istanbul: Yilmaz (L), Robinson 8, Baskir 2, Sengun, Cetin (L) ne, Babat 6, Vargas 29, Busa 4, Toksoy, Mihajlovic 4, Erdem 8, Kurt ne, Naz 1, Kestirengoz. All. Terzic.

Igor Gorgonzola Novara: Populini ne, Herbots 15, Napodano (L) ne, Zanette, Battistoni ne, Bosetti 18, Chirichella 10, Sansonna (L), Hancock 8, Bonifacio, Tajè ne, Washington 9, Smarzek 13, Daalderop 1. All. Lavarini.

Arbitri: Medvid (Ucraina) e Zulfugarov (Azerbaijan).

Note: Incontro disputato a porte chiuse. Fenerbahce: battute vincenti 2, battute sbagliate 7, attacco 37%, ricezione 30%-18%, muri 10, errori 22. Novara: battute vincenti 5, battute sbagliate 8, attacco 40%, ricezione 35%-25%, muri 15, errori 19.