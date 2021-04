Novara – La discoteca Celebrità diventa un centro vaccinale contro il Covid. Lo ha deciso un sopralluogo dell’Asl che nei giorni scorsi ha dato il via libera all’utilizzo del locale alle porte di Trecate per effettuare le vaccinazioni agli over 70.

Chiusa dal febbraio 2020, la discoteca Celebrità era uno dei luoghi simbolo della socializzazione per i giovani della Provincia di Novara e non solo. “Abbiamo dovuto affrontare questa situazione certamente inaspettata – dice il titolare Maurizio Lo Vecchio, che è anche presidente del Sindacato Sale da Ballo del novarese, associato alla Fipe – questa chiusura è per noi un dramma, come lo è per l’intero settore, così duramente colpito dalla Pandemia. Nonostante questo non ci siamo persi d’animo, perchè io penso che anche in un momento così difficile si debbano trovare le soluzioni per venirne fuori”. Così quando il Comune di Trecate con il Sindaco Federico Binatti e la Provincia, di cui Binatti è presidente, hanno chiesto di poter utilizzare gli spazi del “Cele” per la campagna vaccinale, Lo Vecchio ha accolto la proposta.

Gli uomini della Protezione civile sono al lavoro in queste ore per adeguare gli spazi, interni ed esterni, alle necessità del caso “Speriamo in questo modo di dare un contributo significativo – ha concluso Lo Vecchio – perchè anche noi vogliamo fare la nostra parte per superare questa emergenza”.