La Giunta Canelli vara il “Bonus Novara 2”. Sostegni alle attività di commercio e servizi per 350 mila euro

Rispetto alla prima versione del Bonus Novara, integrate nuove categorie, incluso ambulanti ed attività economiche artigiane.

Questa mattina (giovedì 14 gennaio) la Giunta Canelli ha approvato un nuovo sostegno a fondo perduto, destinata alle attività economiche danneggiate dalle restrizioni legate al Covid.

Si tratta del “Bonus Novara 2” che come spiega l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni “a seguito delle restrizioni imposte dal Governo e dalle Regioni per contenere quanto più possibile la diffusione del virus e dei contagi, è necessario proseguire nelle azioni di supporto al commercio per garantire quantomeno un sollievo seppur parziale unitamente ai ristori previsti da Roma”. Rispetto al primo Bonus Novara c’è l’integrazione di nuove categorie, comprendendo praticamente tutte le attività economiche del settore commercio e servizi, inclusi quelli svolti in forma artigiana.



Sono state stanziate risorse per 350 mila euro ed i criteri per richiedere il “Bonus Novara 2” sono i seguenti:

– essere titolari di attività economiche operanti nel commercio al dettaglio, dell’artigianato e dei servizi di cui ai codici Ateco (Allegato A)

– avere sede operativa sul territorio del Comune di Novara e sede legale in Piemonte

– essere un’impresa attiva ed operativa dall’11 marzo 2020 ed essere iscritta al registro delle Imprese della CCIAA

– non aver beneficiato del contributo Bonus Novara 1 (bando del 16 luglio)

– essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data di pubblicazione del bando



Il contributo può essere richiesto anche dagli ambulanti con strutture fisse al Mercato coperto, che hanno dichiarato di non svolgere la propria attività nell’area esterna prevista dall’ordinanza sindacale del 10 dicembre 2020.

Ogni impresa potrà avanzare una sola richiesta di contributo che sarà pari a 1500 euro.

La procedura, che verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Novara, rimarrà aperta fino al 28 febbraio 2021.