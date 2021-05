L’erede di Sansonna arriva da Conegliano: Eleonora Fersino nuovo libero dell’Igor Novara

La 21enne di Chioggia arriva a Novara dopo due anni ed uno scudetto con l’Imoco. Fersino:” Sono molto entusiasta e carica, darò il mio massimo per ripagare la fiducia del club”.

Arriva dal veneto il nuovo libero della Igor Volley: si tratta di Eleonora Fersino, classe 2000, originaria di Chioggia e già protagonista di tre stagioni nella massima serie. Cresciuta nel Pool Piave, è arrivata giovanissima a Conegliano dove ha disputato le stagioni 2018-2020, conquistando uno Scudetto, un Mondiale per Club, due Supercoppe e una Coppa Italia, facendo da “vice” a Monica De Gennaro. Nell’ultima stagione ha vissuto a Bergamo la sua prima esperienza da titolare, ben figurando al punto da guadagnarsi la convocazione in nazionale seniores.

Per lei, che sarà affiancata nel ruolo dalla bandiera azzurra Stefania Sansonna, un contratto biennale in maglia Igor, con scadenza giugno 2023.

Enrico Marchioni (direttore generale Igor Gorgonzola Novara): “Eleonora ha avuto la possibilità di vivere già a Conegliano un’esperienza formativa importante, lavorando in un club prestigioso e ambizioso e cominciando a sperimentare anche le “pressioni” che accompagnano l’attività di un grande club. Il passaggio a Bergamo, nell’ultima stagione, le ha dato l’opportunità di vivere una stagione da titolare, cosa che ha fatto mettendosi in mostra per il livello e la continuità delle sue prestazioni, nonostante la giovanissima età. Questo percorso lo continuerà anche a Novara dove sono certo raccoglierà al meglio un’eredità importante come quella di Stefania. Sono convinto che possa crescere ancora molto lavorando con Stefano e contribuire quindi al raggiungimento di quelli che saranno i nostri obiettivi”.

Eleonora Fersino (libero Igor Gorgonzola Novara): “Sono molto entusiasta e carica per la prossima stagione e per l’inizio della mia avventura a Novara, che vivrò con tanta voglia di lavorare e mettermi in gioco. Ho incrociato Novara da avversaria più volte e ho sempre avuto l’impressione di una squadra molto grintosa e combattiva, competitiva e con obiettivi precisi e ambiziosi. Vivere il Pala Igor da protagonista rappresenterà una bella responsabilità ma anche una grande occasione per migliorare e crescere, sia a livello sportivo sia a livello personale. Darò il mio massimo per ripagare la fiducia del club e farò tesoro anche dell’esperienza che sto vivendo con la nazionale, che sono certa mi possa aiutare ad affrontare la mia prossima sfida novarese”.

Fonte Ufficio Stampa Igor Novara