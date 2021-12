L’Igor Novara suona la decima e batte Delta Despar Trentino 3-0

Successo mai in discussione per le ragazze di Stefano Lavarini, con la la capitana Cristina Chirichella che incassa il titolo di MVP della partita.

Decimo successo in campionato per la Igor Volley di Stefano Lavarini, vittoriosa in tre set su Trento nel match valido per l’undicesima giornata di campionato. Titolo di MVP del match per capitan Chirichella, autrice di 11 punti nell’arco di una partita di fatto tenuta sempre sotto controllo dalle azzurre, che hanno cambiato passo a metà del primo parziale e non hanno più rallentato (fatto salvo un piccolo passaggio a vuoto a metà del secondo set).

Novara in campo con Hancock in regia e Karakurt in diagonale, Bonifacio e Chirichella al centro, Daalderop e Bosetti in banda e Fersino libero; Trento con Rivero opposta a Raskie, Furlan e Berti centrali, Nizetich e Piva schiacciatrici e Moro libero.

Novara mette subito la testa avanti con Daalderop (maniout) e Chirichella (fast) sul 5-4 e dopo il break ospite di Furlan 6-7, sono le azzurre ad alzare il ritmo, sorpassando con il muro di Bonifacio (9-8) e allungando 12-9 con la diagonale di Karakurt a concretizzare una gran difesa della centrale azzurra. Chirichella (13-9) e Piva (13-11) duellano, poi i colpi in parallela di Bosetti e in battuta del capitano azzurro valgono il 18-14 con Daalderop che in pipe scappa sul 22-15; il turno in battuta di Hancock prosegue fino al 24-15 realizzato da Karakurt, poi Bosetti chiude i conti sul 25-16 in parallela.

E’ ancora Bosetti a firmare il primo break azzurro del secondo set (2-0) a muro, mentre Daalderop e Chirichella allungano subito 6-2 con Trento che sull’8-2 è costretta a fermare il gioco. Nizetich in battuta fa 8-4 (ace), Daalderop ristabilisce le distanze (11-4, maniout) mentre Bertini inserisce Stocco in regia; la neoentrata firma l’ace del 13-7 e propizia il controbreak trentino, con le ospiti che rientrano fino al 14-12 con un errore in attacco di Karakurt. Novara sfrutta la vena di Hancock in battuta: due ace propiziati dalla deviazione del nastro (18-12) mettono il set in discesa e poco dopo la neoentrata Herbots trova il servizio vincente del 22-16. Trento non reagisce più e D’Odorico conquista il set ball (24-19) con un errore in attacco di Piva che vale il 2-0 sul 25-19.

Trento riparte cambiando diagonale (dentro Stocco e Botarelli) ma Novara allunga subito con l’ace di Daalderop (6-5) che da il via al break che prosegue fino al 10-5 con Bosetti a segno a muro. Ancora la schiacciatrice olandese si mette in mostra (15-8, maniout) e dopo il timeout di Trento Novara piazza l’allungo decisivo con la solita Daalderop che fa 19-9. Chirichella avvicina il traguardo inchiodando il 24-12, poi un’invasione di Trento conclude il match sul 25-13.

Igor Gorgonzola Novara – Delta Despar Trentino 3-0 (25-16, 25-19, 25-13)

Igor Gorgonzola Novara: Imperiali (L) ne, Herbots 1, Montibeller ne, Battistoni ne, Fersino (L), Bosetti 8, Chirichella 11, Hancock 2, Bonifacio 3, Washington ne, Costantini ne, D’Odorico 1, Daalderop 10, Karakurt 12. All. Lavarini.

Delta Despar Trentino: Raskie 1, Nizetich 10, Rivero 10, Moro (L), Mason, Rucli, Piva 2, Stocco 1, Furlan 2, Botarelli 2, Berti 1.

MVP Cristina Chirichella

Fonte Ufficio Stampa Igor Gorgonzola Novara