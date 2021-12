Per “Natale in 5 righe” 3000 messaggi dei piccoli alunni inviati in Comune per le festività

I bigliettini sono esposti sotto il portico del Broletto e altri verranno anche esposti sui bus della Sun

Anche quest’anno gli alunni delle scuole novaresi, sono stati coinvolti nell’iniziativa “Natale in 5 righe”, promossa dall’assessorato all’Istruzione in collaborazione con la Sun, l’azienda di trasporto locale. In Comune sono stati recapitati circa 3000 messaggi dei bambini, ispirati alle prossime festività.

“Sono arrivati anche quest’anno tanti messaggi di auguri, ma soprattutto di speranza – commenta l’assessore all’Istruzione Giulia Negri – i bigliettini sono stati in parte esposti sulle griglie allestite al Broletto (sotto il portico di ingresso) e in parte verranno appesi in questi giorni sui bus della Sun. Un modo per augurare un Buon Natale alla città con le parole dei Novaresi più piccoli”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara