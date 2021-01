L’Igor Novara vince a Brescia e mette il 12° sigillo. La serie di Lavarini è la migliore della storia del club

Senza Sansonna, Washington ed Ahancock non al meglio, le azzurre passano comunque 3-0 anche a Brescia, con Britt Herbots top scorer ed MVP dell’incontro.

Dodicesimo successo consecutivo per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che vince 0-3 a Brescia e stabilisce così la miglior serie positiva di sempre del club. Le azzurre, senza Sansonna (vittima di un colpo nell’allenamento del sabato e non partita con le compagne) e con Hancock non al meglio (al pari della “lungodegente” Washington) e tenuta a riposo, superano in tre set le lombarde, anche loro in emergenza, trascinate da un’ottima Britt Herbots. La belga, MVP e top scorer dell’incontro, ha chiuso con 18 punti e il 45% in attacco, mentre a muro a fare la “voce grossa” è stata Sara Bonifacio con 5 punti nel fondamentale.

Brescia in campo senza centrali, con un sestetto anomalo composto da Bechis in regia e Nicoletti in diagonale, Biganzoli e Hippe “falsi” centrali, Jasper e Cvetnic schiacciatrici e l’alternanza dei due liberi Pericati (per la ricezione) e Parlangeli (per la difesa); Novara con Smarzek opposta a Battistoni, Bonifacio e Chirichella centrali, Herbots e Bosetti schiacciatrici e Napodano libero.

Bosetti parte forte con due ace e Novara fa 0-4, allungando poi ulteriormente con due punti in fila di Herbots (4-9) e con un gran muro di Battistoni su Cvetnic che vale il 5-11. Brescia reagisce ma Novara tiene le distanze (10-18, fast di Chirichella) con Mazzola che ferma il gioco; le lombarde, tra le cui fila si rivede Angelini, si avvicinano sul 14-19 ma dopo il timeout di Lavarini le azzurre scappano nuovamente fino al set ball conquistato da Smarzek in parallela (18-24). Chiude Herbots in diagonale, sul 19-25.

Brescia riparte con Angelina in sestetto e dopo lo 0-3 azzurro (Herbots), le padrone di casa rientrano con il maniout di Jasper (3-4) mentre Novara prova l’allungo con Bosetti, a segno due volte in successione, e sul 6-9 è Mazzola a fermare il gioco. Sul turno in battuta di Battistoni, però, Novara scappa 6-13 con il muro di Bonifacio mentre Brescia, poco dopo, prova a rientrare proprio a muro, accorciando 9-13 con due “stampate” di fila. Herbots (11-15) e Bosetti (15-19) sfruttano il muro avversario, Angelina accorcia 18-20 in pipe ma nel momento decisivo Novara trova il parziale decisivo (1-5) sfruttando due attacchi in primo tempo di Chirichella, che chiude il set sul 19-25.

Mazzola rivoluziona ancora il sestetto, scegliendo un modulo con due registe (Bridi e Bechis) e quattro martelli ma Novara alza subito il ritmo e fa 1-4 con un gran muro di Smarzek; Brescia ci prova con Biganzoli (3-4) ma Novara allunga ancora a muro (Battistoni, 3-7) e poco dopo passa da 6-9 a 6-13 con Bonifacio sugli scudi a muro e Napodano in difesa. Il match non riserva più sorprese, Novara tiene le distanze con Bonifacio (7-15, muro) e Smarzek (9-18, gran maniout dopo uno scambio infinito) per allungare poi nel finale, chiudendo il match sul 16-25 grazie a una diagonale vincente di Herbots.

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (19-25, 19-25, 16-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Bechis 2, Angelina 8, Jasper 10, Pericati (L), Cvetnic 1, Parlangeli (L), Bridi, Biganzoli 4, Hippe 2, Botezat ne, Berti ne, Nicoletti 11, Sala. All. Mazzola.

Igor Gorgonzola Novara: Populini, Herbots 18, Napodano (L), Zanette, Battistoni 3, Tajè (L) ne, Bosetti 12, Chirichella 6, Hancock ne, Bonifacio 9, Washington ne, Smarzek 10, Bertolucci ne, Daalderop ne. All. Lavarini.

MVP Britt Herbots