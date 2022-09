Litigio in famiglia: approfitta della concitazione e lascia i domiciliari, arrestato dalla Polizia

Il fatto è accaduto in un appartamento di via Aquileia nella serata dell’11 settembre scorso.

Riceviamo dalla Questura di Novara e pubblichiamo:

Nella serata dell’11 settembre, la Polizia di Stato di Novara, nello specifico un equipaggio della Squadra Volante della Questura, è stato inviato dalla Centrale Operativa in via Aquileia, presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, in quanto vi era una lite familiare in atto.

Giunti all’abitazione, gli Agenti apprendevano e potevano constatare, che la convivenza familiare fosse insostenibile, in quanto tra i familiari ed il soggetto sottoposto alla misura vi erano litigi continui, e quest’ultimo manifestava la volontà di allontanarsi dall’abitazione. Nonostante gli Agenti abbiano rilevato che la eventuale sostituzione della misura cautelativa sarebbe potuta essere decisa dall’Autorità Giudiziaria competente non prima della giornata seguente, il soggetto, approfittando di un momento di concitazione, si allontanava dal domicilio.

L’uomo veniva quindi rintracciato e fermato pochi minuti dopo dagli Agenti della Volante, che lo accompagnavano quindi presso la Questura per gli adempimenti di rito e procedevano all’arresto in flagranza per il reato di evasione.

Nel pomeriggio del 12 settembre l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione in carcere del soggetto.