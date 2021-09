L’Orchestra Sinfonica della Rai apre la stagione del Coccia: il Teatro restituito alla città dopo importanti lavori

Alle 20.30 sul palco del Teatro Coccia, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dalla giovane Tianyi Lu, con la partecipazione straordinaria della pianista Gile Bae.

Questa sera (venerdì 24 settembre 2021 ore 20.30) le porte del Teatro Coccia si schiuderanno, per l’apertura della stagione culturale autunno/inverno. Un giorno tanto atteso dai novaresi, ai quali verrà riconsegnato l’amato teatro cittadino, dopo gli importanti lavori che hanno interessato messa a norma, sicurezza generale, oltre che di manutenzione straordinaria.

Un’apertura che sarà celebrata più che degnamente, con lOrchestra Sinfonica Nazionale della Rai e la partecipazione straordinaria di Gile Bae come pianista solista, dirette da Tianyi Lu, la giovane direttrice classe 1990. La vincitrice dell’ XI edizione del Premio Cantelli, muoverà la sua bacchetta, per eseguire un programma davvero suggestivo: Le Ebridi Op. 26 in si minoredi F. Mendelssohn, Concerto per pianoforte n. 5 “l’Egiziano”di C. Saint-Saëns, Sinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana” op. 90di F. Mendelssohn. Traendo spunto dall’Egiziano di C. Saint-Saëns l’evento segna anche l’inizio di una collaborazione tra il Teatro Coccia e il Museo Egizio di Torino.

Tornando ai lavori, le restrizioni dovute alla pandemia, hanno almeno consentito di operare un corposo restyling generale, del quale il Coccia aveva assolutamente bisogno. Sullo stabile progettato da Cosimo Morelli ed inaugurato nel 1886, è stato completato l’adeguamento del sistema antincendio ed eseguita la manutenzione straordinaria delle coperture sui lati est ed ovest. Altri interventi erano già stati completati, come il recupero e sostituzione del piano palcoscenico, con il rifacimento del solaio del retropalco, il trattamento ignifugo della pavimentazione di palchi e platea. Lavori hanno riguardato anche la messa a norma delle pulegge e dei cavi di tenuta del lampadario in vetro di Murano, la posa di un nuovo quadro di regolazione della centrale termica, il ripristino della copertura di un cupolino sulla platea (danneggiato da un temporale) e la manutenzione straordinaria dell’impianto luci di emergenza: parliamo di un importo complessivo per circa 700 mila euro.