Marijuana ed hashish per un valore di oltre 100 mila euro: la Polizia di Novara arresta tre spacciatori

Le indagini seguite dalla sezione antidroga della Squadra Mobile, hanno avuto il supporto di numerose testimonianze dei cittadini novaresi.

Anche grazie alle numerose testimonianze dei cittadini novaresi, la Polizia di Stato di Novara, nelle scorse settimane, ha proceduto all’arresto di tre spacciatori che operavano le loro attività illecite in varie zone della città. La Sezione Antidroga della Squadra Mobile in forza alla Questura di Novara, ha concluso l’attività investigativa finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, mettendo sotto la lente d’ingrandimento tre soggetti, tutti residenti a Novara e con precedenti specifici, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, per un totale di 14 chilogrammi di stupefacente.

Il 5 ottobre è stato tratto in arresto un cittadino italiano C.R. di anni 21, trovato in possesso di un chilogrammo di marijuana; il 16 ottobre un cittadino albanese B.F. di anni 20, trovato in possesso di un chilogrammo e quattrocento grammi di marijuana e 300 grammi di hashish e nella giornata del 30 ottobre un ragazzo italiano R.P. di anni 31 trovato in possesso di 10 chilogrammi di marijuana.

In sede di udienza di convalida, ai primi due giovani è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma, mentre a R.P. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Lo stupefacente sequestrato nel corso delle singole attività, destinato a una larga platea di consumatori, oltre a generare un elevato allarme sociale nella comunità, avrebbe garantito agli spacciatori un guadagno di oltre 100.000 euro.