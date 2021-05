“Matite in volo” da ForLife alla Rigutini fino al Libano, perchè “L’Amicizia non ha confini”

Le favole di “Matite in volo” dalla Rigutini, fino ai bimbi del Libano, con i quali la scuola di Sant’Agabio ha stretto un gemellaggio nel contesto del progetto “L’Amicizia non ha confini”.

Nell’ambito del progetto “L’amicizia non ha confini”, promosso dalla scuola Rigutini di Novara, gli alunni si sono attivati per un’altra bella iniziativa, in collaborazione con Comune di Novara e associazione ForLife onlus guidata dal professor Alessandro Carriero.

“Matite in volo”, il testo di ForLife è volume di fiabe originali, su cui hanno lavorato anche i componenti del Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara, è stato consegnato anche alla Rigutini di Sant’Agabio. Da qui, è partita l’iniziativa di condividere il testo (scritto anche in lingua) con la scuole del Libano con cui da alcuni mesi si è costruito un gemellaggio.

“La scuola Rigutini – spiega l’assessore all’Istruzione Valentina Graziosi – è uno dei plessi che negli ultimi mesi ha dimostrato molta dinamicità e voglia di aprirsi al mondo. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, la scuola ha partecipato al progetto ‘L’amicizia non ha confini’, un lavoro ambizioso che ha visto coinvolte 15 classi e oltre 50 docenti. Ora si prosegue con la distribuzione dei testi fornitici da ForLife, in una catena di solidarietà che integra la normale attività didattica svolta in aula”.