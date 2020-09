Mercato Novara calcio: Preso Giuseppe Panico dal Cittadella. In uscita richieste per Sbraga e Bortolussi

Subito un buon colpo in attacco per il Novara calcio, che all’apertura del calcio mercato formalizza l’ingresso dell’attaccante 23enne Panico, ma che ora deve guardarsi dalle sirene che tentano alcuni pezzi pregiati della rosa azzurra.

Ha aspettato un solo minuto dopo la mezzanotte del 1° settembre il Novara calcio, con l’apertura del calcio mercato, per annunciare l’arrivo dell’attaccante Giuseppe Panico. Il 23enne di Ottaviano, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Genoa, club con il quale fa il suo esordio in Serie A. Attaccante moderno, che può fare tutti i ruoli del fronte offensivo, vanta più di 70 presenze in Serie B, tra Cesena e Cittadella, e 8 reti all’attivo. Ha già indossato la maglia azzurra, quella delle varie nazionali giovanili, a partire dall’Under 17 fino all’Under 20. Giuseppe Panico arriva all’ombra della Cupola di San Gaudenzio a titolo definitivo, dopo essersi svincolato dal Cittadella. Un nome che era circolato già nel mercato invernale scorso e sul quale evidentemente, anche visti i tempi brucianti con cui Orlando Urbano ha chiuso la trattativa, il #Novaracalcio ha continuato a lavorare in questi mesi.

Un acquisto che sembra voler rimarcare le dichiarazioni del Patron Maurizio Rullo, pubblicate ieri sul sito ufficiale della società, in un comunicato che a proposito dell’offerta di acquisto che si formalizzerà nelle prossime ore da parte di un pool di imprenditori, al momento non ancora usciti allo scoperto; ha ribadito la propria volontà a proseguire, affermando come premessa che “il Novara non è in vendita e non l’ho mai messo in vendita – quindi che – continuerò con i miei programmi e i miei progetti, societari e di calciomercato, sia in entrata che in uscita”.

Primo acquisto sicuramente di livello dunque, ma il riferimento alle uscite potrebbe significare qualche sacrificio eccellente? Il riferimento va alle voci intorno al futuro di due importanti pedine dello scacchiere di mister Banchieri: Andrea Sbraga e Mattia Bortolussi. Il primo nel mirino della Triestina, il secondo dato da “radio mercato” in dirittura d’arrivo alla corte del Cesena dell’ex ds Moreno Zebi.