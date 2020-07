“Mi sono trasformato, ciao amici, ci rivedremo”. Venerdì a Pettenasco i funerali di Gianrico Tedeschi

Giovedì sera il rosario, poi nel pomeriggio di venerdì 31 luglio presso la chiesa parrocchiale di Pettenasco, l’ultimo saluto al Maestro Gianrico Tedeschi.

Si svolgeranno a Pettenasco venerdì prossimo 31 luglio alle 14 presso la chiesa dei Santi Audenzio e Caterina, le esequie di Gianrico Tedeschi, scomparso ieri nella sua casa in frazione Crabbia all’età di 100 anni. Sempre nella chiesa parrocchiale di Pettenasco, giovedì 30 luglio alle 21, si terrà il Santo Rosario officiato da Don Giuliano Ruga.

La Chiesa del Comune cusiano, nel rispetto delle norme anti Covid, può ospitare fino a 50 fedeli, ma è dotata di amplificazione audio esterna, per chi eventualmente non trovasse posto sulle panche gestite in modo contingentato. Al termine della liturgia, le spoglie di Gianrico Tedeschi, raggiungeranno il Tempio Crematorio di Domodossola.

Il manifesto funebre annuncia in corsivo: “Mi sono trasformato, ciao amici, ci rivedremo” se non è un lascito diretto comunicato alla cara moglie Marianella, di sicuro è nello stile del grande ed indimenticabile Maestro.