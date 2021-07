Morto dentro l’auto ribaltata nel fossato, inutili i soccorsi per un 40enne di Borgolavezzaro

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente, per un 40enne di Borgolavezzaro non c’era più nulla da fare.

E’ morto dentro la propria auto, ribaltata a fianco della provinciale che collega Vespolate a Robbio Lomellina; quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente, per un 40enne di Borgolavezzaro, non c’era più nulla da fare.

L’incidente, sulle cui cause stanno indagando i Carabinieri di Vespolate, è avvenuto questa mattina presto. Sul posto, oltre al personale del 118, si è recata una squadra dei Vigili del Fuoco partita dal Comando centrale di Novara e giunta sul luogo intorno alle 7.30, trovando la Fiat 600 riversa in un fossato. Purtroppo l’unico occupante è stato rinvenuto senza vita. I Vigili del Fuoco, dopo aver estratto e consegnato il corpo ai sanitari, hanno proceduto al recupero dell’autovettura ed alla messa in sicurezza dell’area.