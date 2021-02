Novara brilla anche in Europa. L’Igor supera 3-1 Dinamo Kazan e si conferma leader della Poll E

Grande prestazione anche in CEV per l’Igor Novara che in Polonia superano la forte Dinamo Kazan per 3-1. portando a 4 vittorie consecutive la propria marcia nella Poll E di Champions.

E’ un’Igor superlativa, quella che in Polonia apre con un bel successo la tre giorni di ritorno della Poll E che assegnerà un posto ai quarti di finale della Coppa Cev. Forte dei tre successi in altrettante partite al Pala Igor nel gironcino d’andata, la squadra di Stefano Lavarini, non ha fatto calcoli, cominciando subito col passo giusto contro le fortissime russe della Dinamo Kazan dell’ex Samanta Fabris.

3-1 il punteggio finale, con i parziali 30-28, 22-25, 25-22, 25-20, in un match vibrante, combattuto e dagli alti contenuti tecnici, che alla fine ha però confermato la superiorità delle azzurre, confermatisi meritatamente leader del girone.

Igor Gorgonzola NOVARA – Dinamo-Ak Bars KAZAN 3-1 (30-28, 22-25, 25-22, 25-20)

Igor Gorgonzola NOVARA: Herbots 15, Bosetti 16, Hancock 3, Bonifacio 2, Washington 13, Smarzek-godek 18, Napodano (L), Sansonna (L), Populini, Battistoni, Daalderop 6, Chirichella 5. Non entrate: Zanette, Taje. All. Lavarini.

Dinamo-Ak Bars KAZAN: Koroleva 12, Fabris 19, Bricio Ramos 14, Startseva 3, Fedorovtseva 19, Konovalova 1, Podkopaeva (L), Kotikova, Popova, Kadochkina 6. Non entrate: Biryukova, Maryukhnich. All. Gilyazutdinov.

ARBITRI: Michlic, Mezoffy. NOTE – Durata set: 36′, 30′, 31′, 27′; Tot: 124′.

MVP