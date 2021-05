Novara dà il benvenuto al Giro d’Italia. Il programma delle molte iniziative

Per l’arrivo della seconda tappa Stupinigi-Novara, previsti allestimenti, monumenti illuminati di rosa, vetrine a tema. Canelli: “Coinvolto il tessuto imprenditoriale, commerciale, culturale e sociale della città”

A distanza di decenni, la città di Novara accoglie, domenica 9 maggio, la seconda tappa di arrivo della carovana rosa (corridori attesi fra le 16:50 e le 17:10 ), con un ricco programma di iniziative.

“Una manifestazione sportiva seguita in tutto il mondo – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – un evento che però, in un anno come questo, abbiamo dovuto circoscrivere a causa delle misure restrittive legate alla pandemia. Ma la città si è ugualmente vestita a festa per celebrare l’arrivo della tappa in partenza da Stupinigi: allestimenti, monumenti illuminati di rosa, vetrine a tema… In tutto questo, abbiamo coinvolto il tessuto imprenditoriale, commerciale, culturale e sociale di Novara che ha risposto, come sempre, con entusiasmo e grande passione”.

Le iniziative

CITY DRESSING

Installazioni sponsorizzate da Sponsor Consorzio Gorgonzola:

– allestimento con sagome colorate in forex a forma di “BICICLETTA” (Seghieri)

Corso Cavour, Via Rosselli, corso Italia, Corso Cavallotti

– installazione Ruote Floreali (NovaEventi)

Piazza delle Erbe

– Installazione rotonda Ipercoop (NovaEventi)

– installazione striscioni rosa sulla facciata principale del Castello Sforzesco affacciata su piazza Martiri della Libertà (NovaEventi)

– Aiuola di azalee del Lago Maggiore (cortile del Broletto. A cura di Azienda agricola Paolo Rovellotti)

Monumenti in rosa sponsorizzati da Atlantico:

Illuminazione con il colore rosa, simbolo del Giro d’Italia, dal 26 aprile di:

Cupola di San Gaudenzio

Barriera Albertina

Torre del Campanile

Palazzo Cabrino

Fontana Questura di Novara

Fontana Largo Donatori di Sangue

– Mostra disegni e messaggi delle scuole primarie di Novara (assessorato all’Istruzione Comune di Novara) presso Palazzetto Stefano Dal Lago

INIZIATIVE COLLATERALI

Scrittori in Giro

Ciclo di incontri con autori sul tema del ciclismo, a cura del Circolo dei Lettori:

Fabio Genovesi con “Il calamaro gigante” (Feltrinelli)

Enrico Brizzi con “La primavera perfetta” (HarperCollins)

Guido Maria Brera e i Diavoli, con “Candido” (La nave di Teseo)

COMMERCIO

Vetrina in rosa, menù/piatto, gelati e aperitivo a tema Giro a cura di Confcommercio, Confartigianato e Federfiori

INIZIATIVE SPORTIVE

“Gran Premio della Provincia Azzurra” in programma da aprile a settembre 2021 e organizzata dalla Federazione ciclistica italiana – Comitato provinciale in collaborazione con Velo Club Novarese ed altre società sportive ciclistiche della provincia di Novara.

Competizione ciclistica in più prove riservata alla categoria Juniores (17 – 18 anni).

“Trofeo Città di Novara”riservato alla categoria esordienti (13 – 14 anni) organizzata dalla Federazione ciclistica italiana – Comitato provinciale in collaborazione con Velo Club Novarese, in programma il 16 maggio 2021, si snoderà nel territorio cittadino con arrivo nel piazzale del Palasport Stefano Dal Lago “quartier tappa novarese” del Giro d’Italia.

“Novara – Orta” gara storica riservata alla categoria allievi (15 -16 anni) di preminente interesse nazionale, organizzata dalla Federazione ciclistica italiana – Comitato provinciale in collaborazione con Velo Club Novarese, in programma il 6 giugno 2021. La competizione ripercorrerà parte del tracciato di ritorno del Giro d’Italia attraverso la provincia di Novara.

Verrà organizzata, inoltre, dall’Associazione Velo Club Novarese in collaborazione con AVIS Novara la “PEDALATA ECOLOGICA NOVARESE” riservata ai cittadini e non gli addetti agonisti, non appena le norme anti-covid lo consentiranno. Essa consisterà in una pedalata sportiva ecologica aperta a tutti che si snoderà nel territorio cittadino percorrendo parte del percorso della tappa del “Giro d’Italia”

Riepilogo sponsor e partner:

Regione Piemonte, Comune di Novara, Consorzio Gorgonzola, Acqua NovaraVco, Camera di Commercio, Assa, Atlantico, Agenzia turistica locale Provincia di Novara, Provincia di Novara, Circolo dei Lettori, Confartigianato, Confcommercio, Federfiori, Azienda Rovellotti

IL PERCORSO

Novara:

Corso Vercelli

Bv. per Casalgiate : sp.197 via Castello (rotatoria contromano)

# sp.197 sovrappasso ferrovia

# sp.197 via Castello

# sp.197 Casalgiate

# strada della Torre

San Pietro Mosezzo:

# viale dell’Industria

San Pietro Mosezzo Z.I. ; sp.11B

# sp.11B

Novara:

# sp.11B strada Biandrate

# sp.11B ponte fiume Agogna

; rotatoria – via Ugo Porzio Giovanola

# via Ugo Porzio Giovanola

# sottopasso ferrovia

# via Ugo Porzio Giovanola

# rotatoria – viale Kennedy

NOVARA # viale Kennedy

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara