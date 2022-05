Novara Fc: Stefano Cordone già ai saluti, per Marchionni rinnovo in vista

A meno di 24 ore dalla chiusura del campionato, il Novara Fc si separa dal ds arrivato solo lo scorso 29 marzo. Fra i papabili c’è anche l’ex Zebi. Mister Marchionni dovrebbe restare.

A meno di 24 ore dall’ultimo vincente match di campionato sul Derthona (3-1 con tripletta di Vuthaj), il Presidente del Novara Football Club non perde tempo, dimostrando di voler guardare alla programmazione della prossima stagione con passo spedito; annunciando la chiusura del rapporto con il direttore sportivo Stefano Cordone, per “Visioni diverse riguardanti la programmazione della prossima stagione, che hanno portato a questa decisione di comune accordo” spiega la società sul suo sito ufficiale.

Complicato entrare nel merito di una decisione certamente clamorosa, ma per la verità non troppo sorprendete, visto che Cordone, annunciato il 29 marzo scorso, era stato chiamato da Ferranti all’indomani della pesante sconfitta interna contro la Sanremese, per sostenere un importante ruolo di collegamento fra spogliatoio e società.

Per fortuna quel rovescio al Piola, è stato l’ultimo passo falso, perchè i ragazzi di Marchionni, da quel momento hanno saputo prendere in mano il proprio destino, soprattutto grazie alla ferma guida del loro allenatore, ma in questo finale di stagione esaltante, la figura del direttore sportivo è sembrata scollata e un po’ fuori scena.

Secondo alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto, fra i papabili nomi circolati intorno al ruolo del futuro ds, c’era anche quello dell’attuale direttore del Cesena Moreno Zebi. A quanto sembra però, l’ex secondo di Ludi e poi titolare del ruolo al Novara calcio, da giugno a dicembre 2019, poi lasciato a casa dall’arrivo di Rullo; avrebbe preferito restare in Romagna.

Torna dunque d’attualità il profilo di Simone Di Battista, già ds del Piacenza e prima ancora al Fiorenzuola e Borgosesia, ma il Presidente Ferranti, starebbe lavorando almeno su un altro nome, mentre diventa sempre più probabile la riconferma di Marco Marchionni, guadagnatosi sul campo la fiducia della società, anche rispetto agli ambiziosi propositi di primato anche tra i professionisti, mai nascosti dal Novara Fc anche se neopromosso in serie C.