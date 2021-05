Operatore video 52enne stroncato da un malore sul luogo della tragedia della funivia Stresa-Mottarone

Questa mattina un’operatore inviato da Mediaset si è avventurato sui sentieri che portano sul luogo della tragedia. Inutili i tentativi di rianimarlo.

C’è un’altra vittima sul luogo dove è avvenuta la tragedia della Funivia Stresa-Mottarone, ma non ha nulla a che fare con il distacco e la caduta della cabina. Si tratta di un operatore video, che questa mattina si è avventurato a piedi, lungo i sentieri che portano sul luogo dello schianto. Dalle primissime e sommarie informazioni ricevute, l’uomo è stato colto da malore e sono stati inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Il tecnico operatore inviato a Stresa per Mediaset, è nato nel 1969 ed è di Sesto San Giovanni, al momento non è stata resa nota l’identità.