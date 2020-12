Operatori ecologici cercasi. Assa seleziona personale per raccolta rifiuti e verde/decoro urbano

Si possono inviare le domande fino al 14 dicembre. Assa a parità di curriculum, favorirà l’inserimento delle figure più giovani.

Dal 2 al 14 dicembre, Assa Novara accoglierà domande e titoli, selezionati poi da un’apposita commissione, per selezionare nuovo personale che verrà assunto a tempo determinato, sia nel settore della raccolta rifiuti sia in quello del verde/decoro urbano. Le figure ricercate sono quelle di:

operatore ecologico settore raccolta rifiuti

operatore ecologico settore verde e decoro urbano

caposquadra operativo settore verde pubblico e decoro urbano

“L’azienda – spiega il presidente di Assa Yari Negri – ha necessità di rinforzare l’organico attraverso una selezione che ci darà la possibilità di creare una graduatoria dalla quale attingere in caso di necessità. Peraltro, in questo anno molto difficile e particolare, abbiamo dovuto fare i conti con nuove regole che hanno anche “influenzato” la nostra attività e quella dei dipendenti, costringendoci a protocolli rigidi e diversi rispetto al passato. L’arrivo di nuova forza lavoro, insieme all’impiego dei cantieristi (che dopo la fase di formazione si sono messi al lavoro nel recupero del verde e nelle manutenzioni) consentirà ad Assa di svolgere il proprio ruolo in modo più funzionale ed efficace a beneficio della città e dei cittadini”.

Le domande possono essere inviate via mail all’indirizzo [email protected] o consegnate brevi mano nella sede di Assa in Strada Mirabella 6/8 a Novara.

Si richiedono età compresa tra i 18 e i 45 anni, patente di guida in corso di validità (categoria B per gli operatori del verde oppure C+CQC per gli operatori ecologici), licenza di scuola media inferiore, disponibilità ad effettuare turni avvicendati (anche la notte), la piena idoneità psico-fisica alla mansione.

Tra i titoli preferenziali la comprovata esperienza nel settore di competenza maturata presso enti pubblici o ditte private, il possesso di diploma di qualifica professionale o di scuola media superiore/scuola secondaria di secondo grado, la conoscenza del territorio in cui si andrà ad operare.

“Tra i requisiti preferenziali – ha concluso il direttore Assa Alessandro Battaglino – abbiamo, altresì, inserito, ponderandolo attentamente con l’esperienza maturata – quello relativo all’età anagrafica andando così a favorire l’inserimento di giovani che rappresentano il futuro di Assa”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Assa S.p.A. www.assanovara.it.