Ordinanza di Canelli per frenare abuso di alcool, schiamazzi e risse fra giovanissimi

Da questo week-end e fino a quello del 29 agosto, entrano in vigore una serie di restrizioni e controlli speciali, in materia di sicurezza urbana e decoro cittadino. Canelli: “Capisco la voglia di uscire e tornare con gli amici, ma nel pieno rispetto delle persone e della città in cui viviamo”.

“In queste ultime settimane a Novara, come nella quasi totalità delle città italiane, si stanno verificando episodi spiacevoli e inaccettabili”. Parte da queste considerazioni di Alessandro Canelli, l’ordinanza firmata dal Sindaco che da questo week-end entra in vigore in città, e fino al 29 agosto, cambierà diverse cose in materia di sicurezza urbana e decoro cittadino.

“Parlo di fenomeni di disturbo della quiete pubblica e della tranquillità delle persone – chiarisce meglio Canelli – parlo di fenomeni di abuso di sostanze alcoliche, anche da parte di minorenni, che hanno portato alcuni gruppi di giovani, per fortuna in poche occasioni, ad essere protagonisti di risse, vandalismi, colluttazioni. Tali episodi, come abbiamo potuto appurare, sono spesso riconducibili all’abuso di alcol che, in alcuni locali della città, purtroppo, viene somministrato senza controllo ed hanno portato anche a situazioni di rischio sanitario per alcuni ragazzi. Siamo consapevoli che impedire la vendita di alcol dopo l’1 non risolverà completamente il problema, ma sarà certamente utile per l’attività operativa di controllo delle forze dell’ordine”.

Il testo dell’ordinanza prevede:

– di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico dalle ore 1 alle ore 6

– di vendere bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di alluminio dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

nanza impone per tutto il territorio comunale:

– che le diffusioni sonore all’interno di pubblici esercizi e/o in aree esterne siano consentite fino alle ore 24 dalla domenica al giovedì e fine alle ore 1 da venerdì a sabato

– il divieto di cerare assembramenti e disturbo della quiete pubblica



L’atto amministrativo firmato dal Sindaco e condiviso con Prefettura e Questura, prevede anche l’intensificazione contestuale dei controlli nelle zone cosiddette della “movida” di Novara. L’ordinanza sarà valida fino al 29 agosto. Nel frattempo l’amministrazione valuterà la situazione monitorandola attentamente, soprattutto nei fine settimana. “Capisco perfettamente la voglia di uscire e di tornare a stare con gli amici, soprattutto da parte dei giovani – conclude Alessandro Canelli – ma nel pieno rispetto delle persone e della città in cui viviamo”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara