Pergolettese-Novara 2-0: gli azzurri si perdono nella nebbia e scivolano verso il fondo classifica

Dopo un primo tempo soporifero, gli azzurri incassano due reti nella ripresa, con Lanni che para anche un rigore. La situazione di classifica e la confusione societaria diventano sempre più preoccupanti.

Pergolettese-Novara 2-0, sugli azzurri cala una fitta nebbia E’ nebbia fitta sul Novara

PERGOLETTESE-NOVARA 2-0

Risultati e classifica parlano chiaro, la gestione Marcolini è deficitaria, ma la responsabilità è di una società che al di la del fallimento tecnico, non ha saputo dare quelle garanzie organizzative ed economiche utili a perseguire gli ambiziosi traguardi dichiarati. La 4a sconfitta di Crema, in 9 partite senza vittoria, dopo il cambio allenatore, sembrano solo una logica conseguenza.

La Partita

In un primo tempo dettato da ritmi non certo altissimi, è la Pergolettese a gestire palla senza però riuscire a pungere. Gli azzurri invece, tengono distanze e posizioni, provando a verticalizzare scavalcando il centrocampo, oppure cercando l’ampiezza sugli esterni. Davanti però non si smarcano e Panico più di Cisco, fatica a saltare il proprio uomo. Ne scaturisce una prima frazione piuttosto bloccata ed avida di emozioni.

Nella ripresa, dopo dieci minuti di nulla con la nebbia che fa capolino sul Voltini, mister Marcolini cambia in blocco l’attacco, inserendo sia Lanini che Gonzalez, per Zigoni e Panico. Non c’è neppure il tempo per assestarsi che i padroni di casa passano in vantaggio con Villa, abile a sfruttare una mischia in area, con il Novara che non riesce ad allontanare palla.

Siamo solo al 55′ e ci sarebbe tutto il tempo per rimediare, ma questo Novara avrebbe bisogno di certezze che lo svantaggio certo non aiuta a ritrovare. Marcolini molla definitivamente gli ormeggi e toglie Hrkac, per Colombini che si posizione sull’esterno basso sinistro e Bove passa a destra. Il Novara super offensivo si ridisegna con un 3-4-3, con Bianchi e Collodel a tamponare in mezzo e Natalucci a spingere sulla destra, lasciando davanti tutti insieme Cisco, Lanini e Gonzalez.

La coperta però è corta e dietro la difesa sbanda prima su Panatti ed un minuto dopo al 69′, crolla ancora sulla conclusione di Varas.

L’ingresso di Tordini per Bove, trasforma ancora il Novara in un 4-3-1-2 con un quarto d’ora a disposizione per risalire una partita fattasi ripidissima. Quando Gonzalez si vede negare il goal dal palo al 76′, dopo una conclusione al volo, si capisce che la nebbia calata sul match, è molto più che una metafora.

Il finale è caratterizzato dal tanto spazio disponibile al contropiede dei padroni di casa, i quali però non sfruttano le occasioni, con qualche tentativo orgoglioso di un Novara che fa tenerezza per come schiuma rabbia inutilmente. Ad evitare una Caporetto totale, ci pensa Lanni che para anche un rigore a Bortoluz all’87’.

Il triplice fischio mette fine all’ennesima agonia e sancisce la 4a sconfitta in 9 partite della gestione Marcolini. Se davvero mercoledì il Livorno verrà escluso dal campionato, gli azzurri perderanno altri 3 punti e si ritroveranno in piena bagarre salvezza. Ma visti i problemi legati alla fideiussione ed una questione stipendi ancora rimasta aperta, le brutte notizie potrebbero essere solo all’inizio.

La Formazione

La prestazione di Piacenza, malgrado il risultato pieno non sia arrivato, ha convinto Marcolini che riconferma praticamente lo stesso undici, con il solo Bove dirottato sulla fascia sinistra a sostituire lo squalificato Cagnano. Per il resto il Novara si schiera con questo atipico 4-4-2, dove Migliorini e Sbraga (al rientro) soni i centrali di difesa e sulla fascia destra c’è il confermato Natalucci. In mezzo scelte obbligate, con Hrkac e Bianchi in zona centrale, mentre Collodel parte a destra mentre Cisco, con licenza di puntare ed accentrarsi, si sistema a sinistra. Davanti a girare intorno a Zigoni c’è Panico. Tutte scelte però, ampiamente condizionate dalle tante assenze (ben otto) soprattutto in mezzo al campo, con Firenze che è solo l’ultimo indisponibile, bloccato da un guaio muscolare e Piscitella precauzionalmente tenuto fermo, in attesa di accertamenti medici. Capitan Buzzegoli, finalmente negativizzatosi dal Covid, rientra in gruppo solo da domani.

La Cronaca

3′ Bel tiro di Hrkac che col destro dal limite sfiora il palo

12′ Destro secco di Natalucci dai 20 metri deviato, la palla s’impenna e scavalca Ghidotti che si salva in corner smanacciando oltre la traversa

29′ Bariti approfitta di una brutta uscita azzurra e si prende l’out di destra mettendo in mezzo un insidiosissimo pallone che attraversa tutta l’area piccola senza trovare alcuna deviazione.

48′ Conclusione debole di Morello che calcia dal vertice sinistro dopo essersi accentraro. Tranquilla la parata a terra di Lanni.

52′ Doppio cambio per gli azzurri, con Marcolini che inserisce Lanini per Panico e Gonzalez per Zigoni, e gli azzurri passano subito sul corner che riprende la partita.

55′ Villa sblocca per i suoi, dopo aver messo palla in mezzo, riesce a trovare palla sul dischetto dopo una confusa mischia che ha visto gli azzurri non riuscire ad allontanare palla.

63′ Sinistro di Gonzalez dal limite che trova attento Ghidoti a deviare in corner.

65′ Cisco penetra in area e va giù, ma il risultato è un cartellino giallo per simulazione.

69′ Panatti spara a lato da buona posizione sull’azione successiva la Pergolettese raddoppia con Varas, sfruttando un’altra indecisione degli azzurri.

Il Tabellino

CREMA: 22 Ghidotti, 2 Candela, 3 Bakayoko, 4 Panatti (V.C.), 5 Ceccarelli, 6 Andreoli (78′ 24 Ferrari), 8 Figoli (53′ 7 Varas), 11 Scardina (53′ 9 Bortoluz), 14 Villa (C.), 21 Morello, 28 Bariti (59′ 25 Piccardo)

A disposizione: 12 Labruzzo, 30 Cattaneo, 10 Ciccone, 13 Lucenti, 16 Tosi, 17 Faini, 27 Lamberti, 29 Longo

Allenatore: De Paola Luciana

NOVARA: 2 Lanni, 4 Sbraga, 5 Bove (V.C., 73′ 32 Tordini), 11 Panico (53′ 9 Lanini), 14 Migliorini, 15 Collodel, 16 Natalucci, 17 Zigoni (53′ 19 Gonzalez), 23 Bianchi (C.), 26 Cisco, 28 Hrkac (61′ 33 Colombini)

A disposizione: 1 Spada, 31 Desjardins, 6 Pogliano, 20 Lamanna, 21 Pagani, 29 Rusconi, 37 Ivanov

Allenatore: Michele Marcolini

Arbitro: Sig. Giampietro Miele di Nola

Assistenti: Sigg. Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzaroni di Udine

Quarto ufficiale: Sig. Niccolò Turrini di Firenze

Marcatori: 55′ 14 Villa (P), 69′ Varas (P)

Ammonizioni: 23′ Andreoli (P); 30′ Panico (N), 37′ Figoli (P); 50′ Bove (N); 66′ 14 Villa (P), 67′ Cisco (N)

Calci d’angolo: P 1 – N 1